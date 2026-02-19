تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل قد تشارك في أي ضربات أميركية محتملة ضد إيران.. ووزراؤها لا يعرفون شيئا!

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:23
A-
A+
إسرائيل قد تشارك في أي ضربات أميركية محتملة ضد إيران.. ووزراؤها لا يعرفون شيئا!
إسرائيل قد تشارك في أي ضربات أميركية محتملة ضد إيران.. ووزراؤها لا يعرفون شيئا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "معاريف" أن الوزراء الإسرائيليين لا يعرفون شيئا عن خطط تنفيذ ضربات عسكرية أميركية ضد إيران قد تشارك بها إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى ان عدد الإسرائيليين المطلعين على ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران محدود للغاية، ويمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، وهي "مجموعة صغيرة جدا من الأفراد المتصلين بالإدارة الأميركية".

ويصنف مستوى سرية هذه التطورات من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، حتى إنه أعلى من المستوى الذي سبق الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، حين تم إطلاع عدد من كبار الوزراء وأعضاء الحكومة على الضربات قبل شنها.

لكن هذه المرة، ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن السرية "شبه تامة"، حيث لا يعلم وزراء الحكومة الإسرائيلية، شيئا عما يجري أو عن الخطط الأميركية، وربما الأميركية الإسرائيلية، بشأن إيران في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال أحد الوزراء إن "التقييمات التي لديهم لا تختلف عن تلك المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية، أو تصريحات مسؤولي البيت الأبيض للصحفيين"، لكنه أكد أنه "ليست لديهم أي معلومات داخلية عما يحدث".

وحسب "معاريف"، فإنه في ظل هذا المستوى العالي من السرية، وإذا كان الهجوم أميركيا، أو ربما أميركيا إسرائيليا مشتركا، فسيكون من الضروري "عزل" الوزراء الذين يطلعون على معلومات معينة، إذ لن يسمح لهم بالتنقل بحرية، وسيطلب منهم البقاء في مكان آمن حفاظا على السرية.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه الأسلحة التي قد تستخدمها أميركا في الضربة المحتملة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: تأجيل أي ضربة محتملة ضد إيران يعود إلى تقييم الوضع الداخلي الإيراني وليس إلى تراجع في الموقف الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب أمام خيارات حاسمة...عقوبات وضربات محتملة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 16:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزراء الحكومة

وسائل الإعلام

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بيت الأب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-02-19
Lebanon24
08:32 | 2026-02-19
Lebanon24
08:29 | 2026-02-19
Lebanon24
08:12 | 2026-02-19
Lebanon24
08:09 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24