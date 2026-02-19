إسرائيل قد تشارك في أي ضربات أميركية محتملة ضد إيران.. ووزراؤها لا يعرفون شيئا!

كشف تقرير لصحيفة " " أن الوزراء الإسرائيليين لا يعرفون شيئا عن خطط تنفيذ ضربات عسكرية أميركية ضد قد تشارك بها .



وأشارت الصحيفة إلى ان عدد الإسرائيليين المطلعين على ما يجري بين وإيران محدود للغاية، ويمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، وهي "مجموعة صغيرة جدا من الأفراد المتصلين بالإدارة الأميركية".



ويصنف مستوى سرية هذه التطورات من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، حتى إنه أعلى من المستوى الذي سبق الهجوم على إيران في يونيو الماضي، حين تم إطلاع عدد من كبار الوزراء وأعضاء الحكومة على الضربات قبل شنها.



لكن هذه المرة، ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن السرية "شبه تامة"، حيث لا يعلم ، شيئا عما يجري أو عن الخطط الأميركية، وربما الأميركية الإسرائيلية، بشأن إيران في الأيام والأسابيع المقبلة.



وقال أحد الوزراء إن "التقييمات التي لديهم لا تختلف عن تلك المنشورة في الأجنبية، أو تصريحات مسؤولي للصحفيين"، لكنه أكد أنه "ليست لديهم أي معلومات داخلية عما يحدث".



وحسب "معاريف"، فإنه في ظل هذا المستوى العالي من السرية، وإذا كان الهجوم أميركيا، أو ربما أميركيا إسرائيليا مشتركا، فسيكون من الضروري "عزل" الوزراء الذين يطلعون على معلومات معينة، إذ لن يسمح لهم بالتنقل بحرية، وسيطلب منهم البقاء في مكان آمن حفاظا على السرية.







