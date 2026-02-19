الملك تشارلز يعلّق على توقيف أندرو

قال الملك إنه تلقى "ببالغ القلق" الأنباء المتعلقة بالأمير أندرو والاشتباه في ارتكابه سوء سلوك خلال توليه منصبا عاما.



وأضاف أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه" بعد توقيف الأمير أندرو، مؤكدا أنه سيتم اتباع "الإجراءات الكاملة والعادلة" للتحقيق في شبهات سوء السلوك المرتبطة بفترة توليه المنصب.





وكان الأمير تحت المراقبة المتجددة منذ نشر "ملفات إبستين" في ، والتي أشارت إلى أنه سرب وثائق حكومية حساسة لصديقه المتحرش بالأطفال.

