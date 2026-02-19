تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"

Lebanon 24
19-02-2026 | 08:12
أعلن فيليب ريبيرو، رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي الفلسطينية، عن عزم المنظمة مواصلة عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية لأطول فترة ممكنة، متحديةً القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من آذار المقبل.
 
وأوضح ريبيرو من العاصمة الأردنية عمّان أن المنظمة تواجه تحديات جسيمة، حيث منعت السلطات الإسرائيلية دخول الموظفين الدوليين والإمدادات الطبية منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن المنظمة تعتمد حالياً على مخزوناتها المتبقية وفرقها المحلية والدولية الموجودة ميدانياً.

وتأتي هذه التطورات بعد زعم إسرائيل وجود صلات لاثنين من موظفي المنظمة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الهيئة الطبية بشدة، مؤكدة أن امتناعها عن تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين يعود لعدم وجود ضمانات لسلامتهم. وحذر ريبيرو من "فراغ هائل" سيهدد الوضع الصحي الكارثي في غزة، حيث توفر المنظمة 20% من أسرة المستشفيات وتدير 20 مركزاً صحياً.
 
وقد أنجزت خلال العام الماضي وحده أكثر من 800 ألف استشارة طبية وساعدت في 10 آلاف عملية ولادة، في ظل حرب خلفت حتى الآن أكثر من 72 ألف قتيل ودماراً هائلاً طال معظم أبنية القطاع.


الضفة الغربية

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأردنية

قطاع غزة

إسرائيل

