قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"

أعلن فيليب ريبيرو، رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي ، عن عزم المنظمة مواصلة عملياتها الإنسانية في والضفة الغربية لأطول فترة ممكنة، متحديةً القرار الأخير القاضي بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من آذار المقبل.

وأوضح ريبيرو من العاصمة عمّان أن المنظمة تواجه تحديات جسيمة، حيث منعت السلطات دخول الموظفين الدوليين والإمدادات الطبية منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن المنظمة تعتمد حالياً على مخزوناتها المتبقية وفرقها المحلية والدولية الموجودة ميدانياً.



وتأتي هذه التطورات بعد زعم وجود صلات لاثنين من موظفي المنظمة بحركتي والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الهيئة الطبية بشدة، مؤكدة أن امتناعها عن تقديم قوائم بأسماء موظفيها يعود لعدم وجود ضمانات لسلامتهم. وحذر ريبيرو من "فراغ هائل" سيهدد الوضع الصحي الكارثي في غزة، حيث توفر المنظمة 20% من أسرة المستشفيات وتدير 20 مركزاً صحياً.

وقد أنجزت خلال العام الماضي وحده أكثر من 800 ألف استشارة طبية وساعدت في 10 آلاف عملية ولادة، في ظل حرب خلفت حتى الآن أكثر من 72 ألف قتيل ودماراً هائلاً طال معظم أبنية القطاع.





