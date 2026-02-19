بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه إذا كانت تنوي بصدق التوسط بين وكييف، فعليها التوقف عن تقديم الدعم العسكري لأحد طرفي النزاع.

جاء ذلك في في معرض تعليق زاخاروفا على تصريحات أدلى بها الأمريكي ماركو روبيو قبل أيام قليلة قال فيها إن الولايات المتحدة تقوم بدور الوسيط، "متمتعة بموقع فريد، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من جمع ممثلين عن وأوكرانيا وراء طاولة المفاوضات". كما أكد أن الولايات المتحدة تواصل تزويد كييف بالأسلحة، وتبقي على المفروضة على روسيا.



وقالت زاخاروفا في بيان رسمي نشر اليوم الخميس عبر موقع الخارجية الروسية: "إذا كان هناك من ينوي بصدق التوسط للتوصل إلى تسوية، فعليه التوقف عن تقديم الدعم العسكري لأحد طرفي النزاع. وحينها ستتاح فرص لدبلوماسية حقيقية وفعّالة، وهو ما تدعو إليه باستمرار ".



وحول ادعاء أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي نجحت في "إحضار روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، قالت زاخاروفا إن هذا "غير دقيق" على أقل التقدير، وإن مثل هذه المصطلحات غير مناسبة دبلوماسيا، مذكّرة بعدة جولات من المفاوضات بين الجانبين عقدت في شباط وآذار 2022 في بيلاروس، ثم في اسطنبول، إلا أن تدخل الغرب منعها من تحقيق نتائج كفيلة بوقف الصراع.



مع ذلك، أكدت زاخاروفا أن روسيا تعرب عن امتنانها للجانب الأمريكي لرغبته الصادقة في تسهيل البحث عن حلول سلمية للنزاع، "الذي أشعلته نفسها قبل أكثر من عشر سنوات". (روسيا اليوم)