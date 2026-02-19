السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات

أفاد مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الخميس بأن استهدفت شاحنة مساعدات كانت في طريقها إلى ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة.

وفي سياق متصل، قُتل مواطن وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف بمدينة الكرمك في على الحدود السودانية ، حيث تسبب القصف في تدمير ستة عشر منزلاً وتعطيل أحد مطاحن الغلال، وفقاً لمصادر حكومية وبيان لمحافظة الكرمك.



واتهمت السلطات المحلية قوات الدعم السريع وحليفتها "حركة تحرير الشعب السوداني- شمال" بقيادة بشن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة أخرى استهدفت مدرسة في قرية "سالي" شمال الكرمك مساء الأربعاء، مما أحدث دماراً مادياً واسعاً دون وقوع ضحايا لوقوع القصف ليلاً.

وتعد الأزرق أحدث جبهات المواجهة في الحرب التي تعصف بالسودان منذ قرابة ثلاث سنوات، في وقت باتت فيه المسيرات تشكل جزءاً رئيساً من العمليات العسكرية التي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو أحد عشر مليون نازح، مسببةً أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.



