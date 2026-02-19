تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات

Lebanon 24
19-02-2026 | 08:46
A-
A+
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الخميس بأن قوات الدعم السريع استهدفت شاحنة مساعدات كانت في طريقها إلى جنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة.
 
وفي سياق متصل، قُتل مواطن وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف حي الجبل بمدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث تسبب القصف في تدمير ستة عشر منزلاً وتعطيل أحد مطاحن الغلال، وفقاً لمصادر حكومية وبيان لمحافظة الكرمك.

واتهمت السلطات المحلية قوات الدعم السريع وحليفتها "حركة تحرير الشعب السوداني- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو بشن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة أخرى استهدفت مدرسة في قرية "سالي" شمال الكرمك مساء الأربعاء، مما أحدث دماراً مادياً واسعاً دون وقوع ضحايا لوقوع القصف ليلاً.
 
وتعد ولاية النيل الأزرق أحدث جبهات المواجهة في الحرب التي تعصف بالسودان منذ قرابة ثلاث سنوات، في وقت باتت فيه المسيرات تشكل جزءاً رئيساً من العمليات العسكرية التي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو أحد عشر مليون نازح، مسببةً أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري: مقتل 3 عمال إغاثة إثر استهداف الدعم السريع لشاحنة مساعدات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر إثر استهداف مسيّرة أوكرانية لقافلة مساعدات في منطقة حدودية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: استهداف عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في السودان غير مقبول
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: 60% من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية النيل الأزرق

قوات الدعم السريع

عبد العزيز الحلو

جنوب كردفان

ولاية النيل

عبد العزيز

الإثيوبية

حي الجبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-02-19
Lebanon24
10:25 | 2026-02-19
Lebanon24
10:18 | 2026-02-19
Lebanon24
10:00 | 2026-02-19
Lebanon24
09:39 | 2026-02-19
Lebanon24
09:37 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24