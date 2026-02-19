تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
Lebanon 24
19-02-2026
|
08:46
photos
أفاد مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الخميس بأن
قوات الدعم السريع
استهدفت شاحنة مساعدات كانت في طريقها إلى
جنوب كردفان
، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة.
وفي سياق متصل، قُتل مواطن وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف
حي الجبل
بمدينة الكرمك في
ولاية النيل الأزرق
على الحدود السودانية
الإثيوبية
، حيث تسبب القصف في تدمير ستة عشر منزلاً وتعطيل أحد مطاحن الغلال، وفقاً لمصادر حكومية وبيان لمحافظة الكرمك.
واتهمت السلطات المحلية قوات الدعم السريع وحليفتها "حركة تحرير الشعب السوداني- شمال" بقيادة
عبد العزيز الحلو
بشن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة أخرى استهدفت مدرسة في قرية "سالي" شمال الكرمك مساء الأربعاء، مما أحدث دماراً مادياً واسعاً دون وقوع ضحايا لوقوع القصف ليلاً.
وتعد
ولاية النيل
الأزرق أحدث جبهات المواجهة في الحرب التي تعصف بالسودان منذ قرابة ثلاث سنوات، في وقت باتت فيه المسيرات تشكل جزءاً رئيساً من العمليات العسكرية التي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو أحد عشر مليون نازح، مسببةً أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
