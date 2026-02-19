تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وسط التوترات.. ألمانيا تنقل جزءا من قواتها من أربيل

Lebanon 24
19-02-2026 | 09:04
وسط التوترات.. ألمانيا تنقل جزءا من قواتها من أربيل
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية الخميس إن الجيش الألماني نقل "مؤقتا" بعض قواته من أربيل في شمال العراق بسبب "تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وبحسب المتحدث، جرى نقل عشرات الجنود الألمان من القاعدة الموجودة في أربيل التابعة لحكومة إقليم كردستان، لافتا إلى أنه "لم يبقَ في الموقع سوى الأفراد اللازمين للحفاظ على القدرة التشغيلية للمعسكر في أربيل".

ولم يحدد المتحدث مصدر هذه التوترات، غير أن النص أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بزيادة كبيرة في عدد السفن الحربية والطائرات والأسلحة الأميركية الأخرى في المنطقة، وهدد باتخاذ إجراءات ضد إيران.

وتنتشر القوات الألمانية في أربيل ضمن مهمة دولية لتدريب القوات العراقية المحلية. وأضاف المتحدث أن إعادة انتشار القوات بعيدا عن أربيل "تم تنسيقها بشكل وثيق مع شركائنا متعددي الجنسيات".

وتعمل القوات الألمانية في العراق دعما لمهمة الناتو في العراق "NMI"، وهي مهمة استشارية غير قتالية.
