وسط التوترات.. ألمانيا تنقل جزءا من قواتها من أربيل

قال متحدث باسم الخميس إن الجيش الألماني نقل "مؤقتا" بعض قواته من أربيل في شمال بسبب "تصاعد التوترات في ".



وبحسب المتحدث، جرى نقل عشرات الجنود الألمان من الموجودة في أربيل التابعة لحكومة إقليم كردستان، لافتا إلى أنه "لم يبقَ في الموقع سوى الأفراد اللازمين للحفاظ على القدرة التشغيلية للمعسكر في أربيل".



ولم يحدد المتحدث مصدر هذه التوترات، غير أن النص أشار إلى أن الرئيس الأميركي أمر بزيادة كبيرة في عدد السفن الحربية والطائرات والأسلحة الأميركية الأخرى في المنطقة، وهدد باتخاذ إجراءات ضد .



وتنتشر القوات الألمانية في أربيل ضمن مهمة دولية لتدريب القوات المحلية. وأضاف المتحدث أن إعادة انتشار القوات بعيدا عن أربيل "تم تنسيقها بشكل وثيق مع شركائنا متعددي الجنسيات".



وتعمل القوات الألمانية في العراق دعما لمهمة الناتو في العراق "NMI"، وهي مهمة استشارية غير قتالية.

