بسبب البرد.. أكثر من 2000 قتيل في انكلترا

ارتبط الطقس البارد خلال شتاء 2024-2025 بما يُقدّر بنحو 2544 حالة وفاة في ، وفق أول تقرير لرصد وفيات البرد أصدرته في المتحدة "UKHSA" يوم الأربعاء.



وأشار التقرير إلى أن أطول موجة برد واستمرت ستة أيام في أوائل كانون الثاني تسببت بنحو 1630 حالة وفاة، معظمها بين من تبلغ أعمارهم 85 عاما فأكثر.



ودرس التقرير معدلات الوفيات في المستشفيات والمنازل ودور الرعاية ومراكز الرعاية التلطيفية، وخلص إلى أن أمراض الدموية كانت السبب الأكثر شيوعا للوفيات المرتبطة بالبرد. ونقل عن مسؤولين في الجمعية للرعاية الصحية التلطيفية أن فترات البرد القصيرة قد تكون ذات آثار خطيرة، خصوصا على كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.



أغوستينو سوزا رئيس قسم الأحداث المتطرفة وحماية الصحة في "UKHSA" إن الطقس البارد لا يزال خطرا جسيما ويمكن الوقاية منه على الصحة العامة، مضيفا أن التقرير "يقدم أدلة جديدة مهمة حول كيفية تأثير البرد على الوفيات" بما يساعد على أن تكون تحذيرات الطقس البارد وتدابير الاستعداد "مبنية على أدلة التأثير الصحي". كما لفت إلى أن موجات برد قصيرة قد تقود إلى ارتفاع ملحوظ في الوفيات بعد أيام أو أسابيع من انخفاض الحرارة، وأن فهم الفئات الأكثر تضررا يساهم في توجيه دعم الشتاء بشكل أكثر فعالية.



واعتبر ناشطون في الصحة العامة أن الأرقام تسلط الضوء على تبعات فقر الطاقة والسكن غير اللائق. وقال متحدث باسم ائتلاف إنهاء فقر الطاقة "من المروع حقا أن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم بسبب البرد، معظمهم من كبار السن"، مضيفا أن "تقلبات أسعار وسوء جودة المساكن وانخفاض الدعم المقدم للأسر المسنة ساهمت في هذه الأزمة".



وحذر جوناثان بليدز من منظمة الربو والرئة في المملكة المتحدة من المخاطر على المصابين بأمراض الرئة، قائلا إن "درجات الحرارة المتجمدة خطيرة بشكل خاص" على من يعانون الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، لأن الهواء البارد "يضيق الشعب الهوائية" ويجعل التنفس أصعب، مضيفا أن البرد يضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى ويصعّب مواجهة أمراض تنفسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.



ودعا مدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة إلى تحسين دعم الشتاء، معتبرين أن مدفوعات الطقس البارد غالبا ما تصل متأخرة، كما طالبوا بمساعدات مالية موجهة للأسر الأكثر عرضة للخطر واستثمار طويل الأجل في عزل المنازل وكفاءة الطاقة للحد من الوفيات المرتبطة ببرودة المنازل.

