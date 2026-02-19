طائرات أميركيّة في مطار دولة أوروبيّة... ما الهدف من وجودها؟

كشف موقع "Fakti.bg" البلغاري، أن 7 طائرات عسكرية أميركية للتزود بالوقود موجودة في البلغارية صوفيا وسط التوترات في ، واحتمال توجيه ضربة لإيران.



ونقل الموقع عن المحلل ميلين كيريمديتشيف قوله: "توجد حاليا في سبع طائرات عسكرية أميركية للتزود بالوقود لتعبئة مقاتلات الجوّ، وثلاث طائرات شحن عسكرية، بالإضافة إلى عدة طائرات ركاب كبيرة لنقل العسكريين"، كما افترض أن هذه الطائرات هدفها . (روسيا اليوم)

