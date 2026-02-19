قطر تُخصص مليار دولار لمجلس السلام في غزة

قال رئيس وزراء قطر ، إنّ "بلاده ستساهم بمليار دولار في عمل مجلس السلام لتحقيق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".





وأضاف في أول اجتماع لمجلس السلام في غزة المنعقد في : "ستواصل قطر تنسيق الدعم الإنساني للأراضي مع وشركائها في ". (روسيا اليوم)

