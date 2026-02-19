تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قطر تُخصص مليار دولار لمجلس السلام في غزة
Lebanon 24
19-02-2026
|
14:05
قال رئيس وزراء قطر
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
، إنّ "بلاده ستساهم بمليار دولار في عمل مجلس السلام لتحقيق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف في أول اجتماع لمجلس السلام في غزة المنعقد في
واشنطن
: "ستواصل قطر تنسيق الدعم الإنساني للأراضي
الفلسطينية
مع
الولايات المتحدة
وشركائها في
الأمم المتحدة
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تعهدات بـ17 مليار دولار لإعمار غزة في أول اجتماع لمجلس السلام
Lebanon 24
تعهدات بـ17 مليار دولار لإعمار غزة في أول اجتماع لمجلس السلام
21/02/2026 23:13:53
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتية: سنُقدّم 1.2 مليار دولار لدعم غزة من خلال مجلس السلام
Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتية: سنُقدّم 1.2 مليار دولار لدعم غزة من خلال مجلس السلام
21/02/2026 23:13:53
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تفرج عن مليار دولار كمساعدات لغزة وتدرس الانضمام إلى مجلس السلام
Lebanon 24
روسيا تفرج عن مليار دولار كمساعدات لغزة وتدرس الانضمام إلى مجلس السلام
21/02/2026 23:13:53
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
Lebanon 24
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
21/02/2026 23:13:53
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
بن عبد الرحمن
روسيا اليوم
عبد الرحمن
الفلسطينية
محمد بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان مقرباً من نصرالله.. هذه قصة "رجل الظل في مكتب خامنئي"!
Lebanon 24
كان مقرباً من نصرالله.. هذه قصة "رجل الظل في مكتب خامنئي"!
16:00 | 2026-02-21
21/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد أكبر طائرة نقل استراتيجية أميركية بقاعدة برتغالية
Lebanon 24
رصد أكبر طائرة نقل استراتيجية أميركية بقاعدة برتغالية
15:49 | 2026-02-21
21/02/2026 03:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا العام.. رمضان سيحلّ مرتين بحدث نادر
Lebanon 24
في هذا العام.. رمضان سيحلّ مرتين بحدث نادر
15:29 | 2026-02-21
21/02/2026 03:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزشكيان يتحدى الضغوط.. تصعيد أميركي يواكب مفاوضات النووي
Lebanon 24
بيزشكيان يتحدى الضغوط.. تصعيد أميركي يواكب مفاوضات النووي
15:25 | 2026-02-21
21/02/2026 03:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء قاعدة قسرك.. تحالف واشنطن يبدأ سحب معدات من شمال شرق سوريا
Lebanon 24
إخلاء قاعدة قسرك.. تحالف واشنطن يبدأ سحب معدات من شمال شرق سوريا
15:22 | 2026-02-21
21/02/2026 03:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
Lebanon 24
إليكم صورته.. "حزب الله" ينعى "قائداً جهادياً" قتلته إسرائيل
16:50 | 2026-02-20
20/02/2026 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "الحرب".. مواقف غير عادية يُعلنها
16:43 | 2026-02-20
20/02/2026 04:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
08:14 | 2026-02-21
21/02/2026 08:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2026-02-21
كان مقرباً من نصرالله.. هذه قصة "رجل الظل في مكتب خامنئي"!
15:49 | 2026-02-21
رصد أكبر طائرة نقل استراتيجية أميركية بقاعدة برتغالية
15:29 | 2026-02-21
في هذا العام.. رمضان سيحلّ مرتين بحدث نادر
15:25 | 2026-02-21
بيزشكيان يتحدى الضغوط.. تصعيد أميركي يواكب مفاوضات النووي
15:22 | 2026-02-21
إخلاء قاعدة قسرك.. تحالف واشنطن يبدأ سحب معدات من شمال شرق سوريا
15:00 | 2026-02-21
تقرير عن حرب إيران وأميركا.. هكذا ستبدأ وهذه خطّة طهران
فيديو
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 23:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
