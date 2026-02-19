إشتباكات مسلّحة على بئر نفط في سوريا... ومقتل شخصين

أفادت صحيفة "الوطن" السوريّة، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة على الحدود مع ، إثر خلاف على بئر نفط.



وأوضحت أنّ "الاشتباكات المسلحة بين العائلتين وقعت في بلدة اليعربية الحدودية مع العراق شمال شرق المحافظة بعد خلاف على بئر نفط". (روسيا اليوم)