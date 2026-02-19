تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إشتباكات مسلّحة على بئر نفط في سوريا... ومقتل شخصين

Lebanon 24
19-02-2026 | 14:50
أفادت صحيفة "الوطن" السوريّة، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة على الحدود مع العراق شمال شرق محافظة الحسكة، إثر خلاف على بئر نفط.

وأوضحت أنّ "الاشتباكات المسلحة بين العائلتين وقعت في بلدة اليعربية الحدودية مع العراق شمال شرق المحافظة بعد خلاف على بئر نفط". (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24