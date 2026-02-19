روبيو: لا توجد خطة "ب" لغزة.. والبديل الحرب

قال الأميركية ، إنه لا توجد "خطة بديلة" لقطاع غزة سوى جهود " " الذي أنشأه الرئيس الأميركيّ .

وأضاف أنّ "البديل هو الحرب، ولا أحد هنا يرغب بذلك". (روسيا اليوم)