Najib Mikati
عربي-دولي

روبيو: لا توجد خطة "ب" لغزة.. والبديل الحرب

Lebanon 24
19-02-2026 | 15:46
روبيو: لا توجد خطة ب لغزة.. والبديل الحرب
قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، إنه لا توجد "خطة بديلة" لقطاع غزة سوى جهود "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.
 
 
وأضاف روبيو أنّ "البديل هو الحرب، ولا أحد هنا يرغب بذلك". (روسيا اليوم)

