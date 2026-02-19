واشنطن تكشف دورها.. نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

كشف مركز مكافحة الإرهاب الوطني التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية عن دوره في عملية نقل أبرز معتقلي تنظيم داعش من إلى العراق.



وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري انتهاء مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق إلى مرافق احتجاز آمنة.



وفي بيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، نُشر على حساب المكتب في منصة "إكس"، أكدت غابارد أن المركز قدم "دعما وتنسيقا استخباراتيا حيويا" لنجاح عملية نقل أكثر من 5700 محتجز من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق عبر القيادة المركزية الأميركية.



وأشار البيان إلى أن "هذا النجاح هو نتيجة مباشرة لقيادة الرئيس والتزامه بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش"، مضيفا أن ذلك تعزز "بعقود من التقييمات الاستخباراتية المتسقة والدقيقة" التي وفرت لصناع القرار ووزارة الحرب الرؤية اللازمة للتفاوض على عمليات النقل وإزالة السجناء وتأمينهم في العراق.



وقالت غابارد "تم نقل ما يقرب من 6000 من أخطر معتقلي داعش من سوريا وتأمينهم في العراق"، مضيفة أن المركز عمل "على مدار الساعة" مع وزارتي الحرب والخارجية لضمان استمرار التقدم، بهدف نهائي يتمثل في "منع إعادة بناء التنظيم بشكل سريع"، مؤكدة أنه "وبناء على توجيهات الرئيس ، سيظل المركز يقظا لحماية الشعب الأميركي في الداخل والخارج".



وفي السياق نفسه، أشار النص إلى اتفاق توصل إليه الجيش السوري مع قوات سوريا للانتشار في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، بما في ذلك السجون التي احتُجز فيها عناصر داعش.



، قال مدير مركز مكافحة الإرهاب الوطني جو كينت إن نقل ما يقرب من 6000 محتجز من داعش من سوريا إلى العراق يمثل "إنجازا كبيرا" تحقق عبر التنسيق بين الحكومتين والسورية والمركز ووزارة الخارجية ووزارة الحرب. وأضاف "لم نفقد أبدا رؤية تهديد داعش، وعملنا ساعات طويلة لدعم مقاتلينا وشركائنا على الأرض"، مشيرا إلى أن العملية نفذت "رؤية الرئيس ترامب".



وبحسب البيان، قاد كينت وفريقه وفدين إلى بغداد وسوريا للقاء قادة مكافحة الإرهاب العراقيين والسوريين لتنسيق والإشراف على عمليات نقل سجناء داعش ذوي "القيمة العالية" إلى العهدة العراقية. (العين)

Advertisement