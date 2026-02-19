تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تكشف دورها.. نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:19
A-
A+
واشنطن تكشف دورها.. نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق
واشنطن تكشف دورها.. نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف مركز مكافحة الإرهاب الوطني التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية عن دوره في عملية نقل أبرز معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري انتهاء مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق إلى مرافق احتجاز آمنة.

وفي بيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، نُشر على حساب المكتب في منصة "إكس"، أكدت غابارد أن المركز قدم "دعما وتنسيقا استخباراتيا حيويا" لنجاح عملية نقل أكثر من 5700 محتجز من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق عبر القيادة المركزية الأميركية.

وأشار البيان إلى أن "هذا النجاح هو نتيجة مباشرة لقيادة الرئيس دونالد ترامب والتزامه بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش"، مضيفا أن ذلك تعزز "بعقود من التقييمات الاستخباراتية المتسقة والدقيقة" التي وفرت لصناع القرار ووزارة الحرب الرؤية اللازمة للتفاوض على عمليات النقل وإزالة السجناء وتأمينهم في العراق.

وقالت غابارد "تم نقل ما يقرب من 6000 من أخطر معتقلي داعش من سوريا وتأمينهم في العراق"، مضيفة أن المركز عمل "على مدار الساعة" مع وزارتي الحرب والخارجية لضمان استمرار التقدم، بهدف نهائي يتمثل في "منع إعادة بناء التنظيم بشكل سريع"، مؤكدة أنه "وبناء على توجيهات الرئيس ترامب، سيظل المركز يقظا لحماية الشعب الأميركي في الداخل والخارج".

وفي السياق نفسه، أشار النص إلى اتفاق توصل إليه الجيش السوري مع قوات سوريا الديمقراطية للانتشار في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، بما في ذلك السجون التي احتُجز فيها عناصر داعش.

من جهته، قال مدير مركز مكافحة الإرهاب الوطني جو كينت إن نقل ما يقرب من 6000 محتجز من داعش من سوريا إلى العراق يمثل "إنجازا كبيرا" تحقق عبر التنسيق بين الحكومتين العراقية والسورية والمركز ووزارة الخارجية ووزارة الحرب. وأضاف "لم نفقد أبدا رؤية تهديد داعش، وعملنا ساعات طويلة لدعم مقاتلينا وشركائنا على الأرض"، مشيرا إلى أن العملية نفذت "رؤية الرئيس ترامب".

وبحسب البيان، قاد كينت وفريقه وفدين إلى بغداد وسوريا للقاء قادة مكافحة الإرهاب العراقيين والسوريين لتنسيق والإشراف على عمليات نقل سجناء داعش ذوي "القيمة العالية" إلى العهدة العراقية. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تُبطئ نقل معتقلي "داعش" من سوريا بعد طلب بغداد المساعدة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق تسلم حتى الآن 953 عنصرا من معتقلي داعش في سوريا (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأميركية تنهي نقل 5700 عنصر من "داعش" من سوريا إلى العراق
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

العراقية

ديمقراطي

من جهته

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20
Lebanon24
03:22 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24