عربي-دولي

لقاء فرنسي اماراتي في نيودلهي

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:36
لقاء فرنسي اماراتي في نيودلهي
لقاء فرنسي اماراتي في نيودلهي photos 0
التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، ومسارات تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية القمة التي تُعقد تحت شعار "الرفاه للجميع.. السعادة للجميع"، وإلى دور البلدين في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص قيادتي البلدين على التشاور المستمر وتنسيق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الفعاليات الدولية الكبرى لتعزيز التواصل والشراكات العالمية.
