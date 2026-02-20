تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الرسوم الجمركية تتحول إلى معركة أرقام.. وغضب في البيت الأبيض

Lebanon 24
20-02-2026 | 00:26
A-
A+
الرسوم الجمركية تتحول إلى معركة أرقام.. وغضب في البيت الأبيض
الرسوم الجمركية تتحول إلى معركة أرقام.. وغضب في البيت الأبيض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت جدلا بعد انتقاده الحاد لتحليل أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول أثر زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على الأسعار خلال 2025، في وقت ترى فيه هيئة التحرير أن الإدارة تميل إلى مهاجمة الباحثين عندما تعرقل نتائجهم روايتها.

وخلص التحليل إلى أن "ضرائب الحدود" الأميركية ارتفعت من 2.6% في بداية 2025 إلى 13% في نهايته، وأن المستوردين الأميركيين تحملوا القسم الأكبر من كلفة الرسوم، إذ بلغت حصتهم 86% في تشرين الثاني، فيما كانت تعديلات المصدرين الأجانب على أسعارهم "طفيفة".

هاسيت رفض هذه الخلاصة بشدة، وقال في مقابلة تلفزيونية إن الدراسة "أسوأ ورقة" شاهدها في تاريخ نظام الاحتياطي الفيدرالي، مطالبا بـ"تأديب" معدّيها، معتبرا أنها قدمت استنتاجا أثار ضجة إعلامية “ذات طابع حزبي” اعتمادا على تحليل لا يصلح حتى لمقرر تمهيدي.

في المقابل، تشير المادة إلى أن فكرة ارتفاع سعر السلعة عند فرض ضريبة عليها تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الأساسية ومع أبحاث أخرى تناولت تأثير الرسوم على الأسعار، لافتة إلى أن أحد أهداف الرسوم أصلا هو جعل السلع الأجنبية أغلى لدفع المستهلكين نحو البدائل المحلية.

وتورد المادة أيضا أن الإدارة قدّمت في أحيان ملامح اعتراف بتأثير الرسوم على الأعمال، إذ نقلت عن الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير قوله إن الرسوم تضيف أعباء على الشركات الأميركية، بينها الحاجة لتوظيف أشخاص إضافيين للالتزام بإجراءات الامتثال، مع التأكيد أن الهدف ليس دفع الشركات للانشغال بالحسابات على حساب إدارة أعمالها.

وتربط هيئة التحرير هذا السجال بمسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن انتقادات هاسيت تبرز أهمية استقلال المؤسسة، وأن أي سيطرة للبيت الأبيض عليها لا تعني فقط التأثير على أسعار الفائدة، بل أيضا إمكانية قمع بحوث اقتصادية لا تنسجم مع التوجهات السياسية.

وتختم المادة بالتأكيد أن الرسوم الجمركية تُعد ضرائب تتحملها الشركات والمستهلكون الأميركيون، لافتة إلى أن البيت الأبيض، بدلا من تبريرها باعتبارها ضرورية ومجدية، يبدو وكأنه يسعى إلى إسكات من يقدّم نتائج لا تخدم خطابه. (واشنطن بوست)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الرسوم الجمركية هي السبب في الأرقام الاقتصادية الرائعة التي تحققت
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الزيادات الضريبية تتحول غضباً شعبياً بانتظار الطعون.. سلام يرد: الرسوم لتأمين التوازن المالي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يصل إلى مستوى قياسي رغم الرسوم الجمركية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لولا الرسوم الجمركية لكانت بلادنا حاليا في ورطة كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

نيويورك

بات على

دونالد

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-20
Lebanon24
04:37 | 2026-02-20
Lebanon24
04:26 | 2026-02-20
Lebanon24
03:49 | 2026-02-20
Lebanon24
03:30 | 2026-02-20
Lebanon24
03:22 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24