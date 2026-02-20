بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. "التايمز" تكشف

كشف تقرير لصحيفة "تايمز" ان رئيس الوزراء كير ستارمر رفض طلبا من الرئيس الأميركي للسماح لطائرات باستخدام القواعد البريطانية لمهاجمة .ووفقا للتقرير، فإن ستارمر أخبر أن "ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي".وتقول "تايمز" إن رفض ستارمر يشمل المرافق العسكرية البريطانية في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وقاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو البريطاني في غلوسترشير، التي تضم أسطول القاذفات الأميركية الثقيلة في .وبموجب شروط الاتفاقات الطويلة الأمد مع واشنطن، لا يمكن استخدام هذه القواعد إلا في العمليات العسكرية ضد البلدان التي جرى الاتفاق عليها مسبقا مع الحكومة البريطانية، وهو ما لم يحدث.وأدت هذه الخطوة إلى تصدع في العلاقات بين وبريطانيا، ودفعت ترامب إلى سحب دعمه لصفقة ستارمر لتسليم جزر تشاغوس، التي تضم قاعدة دييغو غارسيا، إلى موريشيوس.