Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. "التايمز" تكشف

Lebanon 24
20-02-2026 | 03:49
بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. التايمز تكشف
بريطانيا ترفض طلب ترامب لاستخدام قواعدها لضرب إيران.. التايمز تكشف photos 0
كشف تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية ان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفض طلبا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح لطائرات واشنطن باستخدام القواعد البريطانية لمهاجمة إيران.

ووفقا للتقرير، فإن ستارمر أخبر ترامب أن "ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي".

وتقول "تايمز" إن رفض ستارمر يشمل المرافق العسكرية البريطانية في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وقاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو البريطاني في غلوسترشير، التي تضم أسطول القاذفات الأميركية الثقيلة في أوروبا.

وبموجب شروط الاتفاقات الطويلة الأمد مع واشنطن، لا يمكن استخدام هذه القواعد إلا في العمليات العسكرية ضد البلدان التي جرى الاتفاق عليها مسبقا مع الحكومة البريطانية، وهو ما لم يحدث.

وأدت هذه الخطوة إلى تصدع في العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، ودفعت ترامب إلى سحب دعمه لصفقة ستارمر لتسليم جزر تشاغوس، التي تضم قاعدة دييغو غارسيا، إلى موريشيوس.
 
