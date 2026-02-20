تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة

Lebanon 24
20-02-2026 | 04:26
برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة
برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي ان مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين من بينهم عضوة الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، دخلت قطاع غزة ليل الخميس ـ الجمعة. 

وكتبت النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" على منصات التواصل الاجتماعي: "ستبقى غزة لنا إلى الأبد".

وقال نشطاء حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، إنهم عبروا حدود غزة بمركبات، في إطار مساعيهم لـ"إعادة بناء المستوطنات" التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

ووصفت الحركة دخول المستوطنين إلى غزة بأنه "جزء من الاستعدادات لمسيرة حاشدة في القطاع خلال عيد الفصح".

وصباح اليوم الجمعة، أكد الجيش الإسرائيلي الواقعة، مشيرا إلى أن المستوطنين "يعرضون الجنود للخطر".

ووفقا للجيش، كان المدنيون تحت المراقبة المستمرة خلال الحادث.
