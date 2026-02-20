برفقة نائبة في الكنيست.. مستوطنون إسرائيليون يدخلون ليلا قطاع غزة

أعلن الجيش ان مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين من بينهم عضوة اليمينية المتطرفة ليمور سون هار ميليخ، دخلت ليل الخميس ـ الجمعة.



وكتبت النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" على منصات التواصل الاجتماعي: "ستبقى غزة لنا إلى الأبد".



وقال نشطاء حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، إنهم عبروا حدود غزة بمركبات، في إطار مساعيهم لـ"إعادة بناء " التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.



ووصفت الحركة دخول المستوطنين إلى غزة بأنه "جزء من الاستعدادات لمسيرة حاشدة في القطاع خلال ".



وصباح اليوم الجمعة، أكد الجيش الإسرائيلي الواقعة، مشيرا إلى أن المستوطنين "يعرضون الجنود للخطر".



ووفقا للجيش، كان المدنيون تحت المراقبة المستمرة خلال الحادث.



Advertisement