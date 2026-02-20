بضربة واحدة.. موسكو تدمر 239 مسيّرة أوكرانية في مقاطعة تشيرنيهيف

أكدت أن قواتها تمكنت من تدمير ما يصل إلى 239 طائرة مسيرة أوكرانية، بينها 90 مسيرة بضربة واحدة.



وأعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، أنها دمرت أكثر من 90 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى تحييد ما يصل إلى فصيلين من مشغليها، في مقاطعة تشيرنيهيف، وذلك بضربة دقيقة باستخدام صاروخ "إسكندر".



وقال مصدر عسكري لوكالة " " الروسية إن صاروخ إسكندر الروسي دمر تجمعا عسكريا يضم 90 طائرة مسيرة.





