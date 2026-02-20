تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية
Lebanon 24
20-02-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
لجنة الأمن القومي
الإيرانية
إن "أميركا غير قادرة على التصدي لصواريخنا الباليستية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "قادرة على مواجهة أي تهديد عسكري أميركي".
وأضافت اللجنة أنها "لا تسعى لحرب لكن الرد سيكون حاسما"، معتبرة أنها "قادرة على إغراق حاملة طائرات أميركية".
