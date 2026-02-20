إيران: قادرون على إغراق حاملة طائرات أميركية

قالت إن "أميركا غير قادرة على التصدي لصواريخنا الباليستية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "قادرة على مواجهة أي تهديد عسكري أميركي".



وأضافت اللجنة أنها "لا تسعى لحرب لكن الرد سيكون حاسما"، معتبرة أنها "قادرة على إغراق حاملة طائرات أميركية".

