هل اقتربت حرب إيران؟ هذا ما قالهُ جنرال إسرائيلي

نشرت صحيفة "معاريف" مقالاً جديداً تحدثت فيه عن وضع المنطقة في ظلّ حشد الأميركية لقوات عسكرية كبيرة في ظل إمكانية اندلاع تصعيدٍ مُحتمل مع .



وأوضح المقدم الاحتياط عميت ياغور في مقاله الذي نشرتهُ الصحيفة، أنه في الأيام الأخيرة، وكذلك خلال الأسبوعين الماضيين، ضاعفت القوات الأميركية وجودها في بشكل كبير، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات لينكولن وجودها في المنطقة، وتعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية، وهي برفقة غواصة نووية مزودة بصواريخ توماهوك.





وذكر أنه "من الناحية الواقعية، تُعدّ القوة الأميركية الموجودة في المنطقة غير مسبوقة من حيث نطاقها وإنفاقها المالي الضخم، وتهدف إلى أن تكون بمثابة عصا غليظة وتهديد في المفاوضات مع ، لكن من جهة أخرى، يواصل النظام تهديد الولايات المتحدة وتصعيد الموقف، حتى أثناء المحادثات.





وادعى الجنرال الإسرائيلي أنه "في إيران، استُعيدت بعض القدرات، لكن العقبة الحقيقية تكمن في عدد منصات الإطلاق، التي دُمّر الكثير منها، فضلاً عن تضرر قدرات الدفاع الجوي بشدة"، وأضاف: "هذا يعني أن القدرات الحالية غير كافية لحملة طويلة الأمد، وأن الصراع - إن وقع - قد يكون أقصر مما يُتوقع".





وذكر ياغور أنه من خلال التفاوض حصراً على النووية ورفض مناقشة القضايا الأخرى التي أثارها ، فإن إيران تطلب منه فعلياً أن يكون "أوباما الثاني" - الرئيس الذي وقّع الاتفاق معها سابقاً. لكن التقرير يضيف قائلاً "إنه في حال كان هناك شيء يكرهه ترامب بشدة، فهو مقارنته بأوباما، لا سيما أنه هو من ألغى الاتفاق السابق، وقد يُفسّر توقيع اتفاق جديد مماثل على أنه اعتراف بالخطأ".





ورأى التقرير أن الإدارة الأميركية لم تعد تثق بإيران خصوصاً الإدارة الحالية التي تتسم بمواقفها المتشددة تجاهها، يُضاف إلى ذلك التصريحات المتحدية الصادرة من طهران، وقمع الاحتجاجات الداخلية، والتقييمات غير المؤكدة التي تزعم تورط إيران في محاولة اغتيال ترامب قبل الانتخابات.





وخلص إلى القول إن "ما يحدث على أرض الواقع، إلى جانب معرفتنا بالإدارة الحالية، مع التركيز على ترامب، وغياب أي تقدم حقيقي في المفاوضات، يجمع بين القدرات والنوايا، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث تحرك عسكري قريباً". (عربي21)





