تحذيرات إيرانية "بإغراق حاملات الطائرات".. وبرلماني يلوّح باستهداف قصر ترامب

أكد عضو لجنة والسياسة الخارجية في ، أمير حيات مقدم، قدرة بلاده الكاملة على مواجهة التهديدات العسكرية الأميركية، ملوحاً برد حاسم قد يشمل إغراق حاملات الطائرات أو أسر جنود واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

وأشار القيادي السابق في الحرس الثوري إلى أن الهيبة العسكرية لواشنطن قد سقطت أمام الصواريخ البالستية في المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن قصر الرئيس الأميركي نفسه ليس بمنأى عن الإصابة في حال اندلاع الحرب.



وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح حيات مقدم استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، مشدداً على أن لن تقبل بشرط التخلي التام عن تخصيب اليورانيوم، مع التأكيد على الطابع السلمي والطبي للبرنامج .

ولفت إلى أن ، رغم ترحيبها بالتفاوض، لا تثق بالجانب الأميركي ومدى التزامه بأي اتفاق مستقبلي، مؤكداً أن الأولوية تظل لتعزيز الجاهزية الدفاعية والرد الحاسم على أي اعتداء، مع تشديده على أن بلاده لا تسعى لبدء الحرب.









