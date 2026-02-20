تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
عربي-دولي

تحذيرات إيرانية "بإغراق حاملات الطائرات".. وبرلماني يلوّح باستهداف قصر ترامب

Lebanon 24
20-02-2026 | 13:55
تحذيرات إيرانية بإغراق حاملات الطائرات.. وبرلماني يلوّح باستهداف قصر ترامب
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، قدرة بلاده الكاملة على مواجهة التهديدات العسكرية الأميركية، ملوحاً برد حاسم قد يشمل إغراق حاملات الطائرات أو أسر جنود واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة.
 
وأشار القيادي السابق في الحرس الثوري إلى أن الهيبة العسكرية لواشنطن قد سقطت أمام الصواريخ البالستية الإيرانية في المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن قصر الرئيس الأميركي نفسه ليس بمنأى عن الإصابة في حال اندلاع الحرب.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح حيات مقدم استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، مشدداً على أن طهران لن تقبل بشرط التخلي التام عن تخصيب اليورانيوم، مع التأكيد على الطابع السلمي والطبي للبرنامج النووي.
 
ولفت إلى أن إيران، رغم ترحيبها بالتفاوض، لا تثق بالجانب الأميركي ومدى التزامه بأي اتفاق مستقبلي، مؤكداً أن الأولوية تظل لتعزيز الجاهزية الدفاعية والرد الحاسم على أي اعتداء، مع تشديده على أن بلاده لا تسعى لبدء الحرب.




