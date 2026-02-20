تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحركات عسكرية أميركية… "جيرالد فورد" تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران

Lebanon 24
20-02-2026 | 13:31
تحركات عسكرية أميركية… جيرالد فورد تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران
تحركات عسكرية أميركية… جيرالد فورد تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران photos 0
شوهدت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم، وهي تدخل البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.

ونشرت وكالة "فرانس برس"، صورة للسفينة وهي تعبر مضيق جبل طارق الذي يفصل المحيط الأطلسي عن البحر الأبيض المتوسط، التُقطت من جبل طارق.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُسفر المحادثات بين واشنطن وطهران عن اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وكان ترامب تحدث الخميس عن مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لاتخاذ القرار.

