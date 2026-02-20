تحركات عسكرية أميركية… "جيرالد فورد" تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران

شوهدت حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم، وهي تدخل ، اليوم الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من ، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على .



ونشرت وكالة "فرانس برس"، صورة للسفينة وهي تعبر مضيق جبل طارق الذي يفصل المحيط عن المتوسط، التُقطت من جبل طارق.



وأعلن ، الجمعة، أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُسفر المحادثات بين وطهران عن اتفاق بشأن برنامجها .



وكان ترامب تحدث الخميس عن مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لاتخاذ القرار.





