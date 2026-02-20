تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
تحركات عسكرية أميركية… "جيرالد فورد" تعبر جبل طارق وترامب يلوّح بضربة لإيران
Lebanon 24
20-02-2026
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
شوهدت حاملة الطائرات
الأمريكية
"جيرالد فورد"، الأكبر في العالم، وهي تدخل
البحر الأبيض المتوسط
، اليوم الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من
الرئيس دونالد ترامب
، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على
إيران
.
ونشرت وكالة "فرانس برس"، صورة للسفينة وهي تعبر مضيق جبل طارق الذي يفصل المحيط
الأطلسي
عن
البحر الأبيض
المتوسط، التُقطت من جبل طارق.
وأعلن
ترامب
، الجمعة، أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُسفر المحادثات بين
واشنطن
وطهران عن اتفاق بشأن برنامجها
النووي
.
وكان ترامب تحدث الخميس عن مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لاتخاذ القرار.
