نقل بطاريات دفاع جوي إلى المنطقة وحاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل المتوسط

أفادت صحيفة " تايمز"، بأن مسؤولي " " يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، وذلك تحسبا لأي ضربة على .

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن القوات الأميركية في المنطقة "قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".

وأضافت الصحيفة أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في ".

وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية " " الأكبر في العالم وهي تدخل ، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأميركي ، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.