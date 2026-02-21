تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترامب يتعهد بإزالة فيتنام من "قوائم الحظر"

Lebanon 24
21-02-2026 | 00:44
ترامب يتعهد بإزالة فيتنام من قوائم الحظر
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم تو لام، أمس الجمعة، وقال إنه سيعمل على إزالة هانوي من قوائم الدول المحظور حصولها على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.

أفاد بذلك ملخص للمحادثات نُشر على الموقع الإخباري للحكومة الفيتنامية.

وعقد أول لقاء رسمي بينهما في البيت الأبيض بعد أن حضر لام الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن.

وجاء الاجتماع عقب الإعلان عن صفقات بقيمة تزيد على 30 مليار دولار، ستشتري بموجبها شركات الطيران الفيتنامية 90 طائرة من شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات.

وأعلن ترامب أمس الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات من جميع البلدان، بعد أن ألغت المحكمة العليا بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في وقت سابق.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة في البلاد، يليه منصب الرئيس.

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حاليا على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 20% على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الجاري من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
