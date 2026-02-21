ترامب يتعهد بإزالة فيتنام من "قوائم الحظر"

التقى الرئيس الأميركي بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم تو لام، أمس الجمعة، وقال إنه سيعمل على إزالة هانوي من قوائم الدول المحظور حصولها على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.



أفاد بذلك ملخص للمحادثات نُشر على الموقع الإخباري للحكومة الفيتنامية.



وعقد أول لقاء رسمي بينهما في بعد أن حضر لام الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في .



وجاء الاجتماع عقب الإعلان عن صفقات بقيمة تزيد على 30 مليار دولار، ستشتري بموجبها شركات الطيران الفيتنامية 90 طائرة من شركة الأميركية لصناعة الطائرات.



وأعلن أمس الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات من جميع البلدان، بعد أن ألغت بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في وقت سابق.



ويتولى تو لام للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة في البلاد، يليه منصب الرئيس.



وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حاليا على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 20% على المنتجات الفيتنامية.



وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الجاري من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

