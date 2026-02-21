تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
فرنسا تُوافق على إعدام 200 ذئب... ما السبب؟
Lebanon 24
21-02-2026
|
08:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السلطات الفرنسية
عن السماح بإعدام نحو 200 ذئب للتصدي لانتشار قطعانه في الأراضي الزراعية بالقرب من المدن الكبرى، حيث يتجاوز عددها ألف ذئب في البلاد.
وقالت وزيرة الزراعة
الفرنسية
آني جونفار إن الوزارة رفعت الحد
الأقصى
للإعدامات من 19% إلى 21% من إجمالي الذئاب، مع إمكانية زيادته إلى 23%، مشيرة إلى أن هجمات الذئاب تسبب أضرارا متزايدة لمزارعي الماشية وتوترا شديدا لديهم. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200 % على فرنسا إذا لم تنضم إلى عضوية مجلس السلام الخاص في غزة
Lebanon 24
ترامب: سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200 % على فرنسا إذا لم تنضم إلى عضوية مجلس السلام الخاص في غزة
21/02/2026 19:21:39
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة
Lebanon 24
رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة
21/02/2026 19:21:39
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات
Lebanon 24
فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات
21/02/2026 19:21:39
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الثلوج...فرنسا تقلص رحلاتها الجوية
Lebanon 24
بسبب الثلوج...فرنسا تقلص رحلاتها الجوية
21/02/2026 19:21:39
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
السلطات الفرنسية
روسيا اليوم
الفرنسية
الأقصى
روسيا
جمالي
كاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط.. حاملة أميركية تعبر مضيق جبل طارق
Lebanon 24
"جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط.. حاملة أميركية تعبر مضيق جبل طارق
12:15 | 2026-02-21
21/02/2026 12:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%
Lebanon 24
ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%
11:49 | 2026-02-21
21/02/2026 11:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم رفض الحكومة.. حشد عسكري أميركي في بريطانيا فهل اقتربت الضربة على إيران؟
Lebanon 24
رغم رفض الحكومة.. حشد عسكري أميركي في بريطانيا فهل اقتربت الضربة على إيران؟
11:32 | 2026-02-21
21/02/2026 11:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"غرفة عمليات" في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟
Lebanon 24
"غرفة عمليات" في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟
11:07 | 2026-02-21
21/02/2026 11:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2026-02-21
"جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط.. حاملة أميركية تعبر مضيق جبل طارق
12:00 | 2026-02-21
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
11:49 | 2026-02-21
ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%
11:32 | 2026-02-21
رغم رفض الحكومة.. حشد عسكري أميركي في بريطانيا فهل اقتربت الضربة على إيران؟
11:07 | 2026-02-21
"غرفة عمليات" في الجو.. هل اقتربت ضربة إيران؟
10:51 | 2026-02-21
أوكرانيا: استهدفنا مصنعاً روسيّاً لإنتاج الصواريخ الباليستية
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 19:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24