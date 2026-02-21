فرنسا تُوافق على إعدام 200 ذئب... ما السبب؟

أعلنت عن السماح بإعدام نحو 200 ذئب للتصدي لانتشار قطعانه في الأراضي الزراعية بالقرب من المدن الكبرى، حيث يتجاوز عددها ألف ذئب في البلاد.



وقالت وزيرة الزراعة آني جونفار إن الوزارة رفعت الحد للإعدامات من 19% إلى 21% من إجمالي الذئاب، مع إمكانية زيادته إلى 23%، مشيرة إلى أن هجمات الذئاب تسبب أضرارا متزايدة لمزارعي الماشية وتوترا شديدا لديهم. (روسيا اليوم)

