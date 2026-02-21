تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط

أثار سفير لدى مايك هاكابي، موجة انتقادات واسعة بعد تصريحات قال فيها إنه "لا يرى بأساً في أن تُسيطر إسرائيل على بأكمله".





وجاءت تصريحات هاكابي خلال حوار مع الإعلامي ، الذي أشار إلى نصّ توراتي يتحدث عن وعدٍ إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضا تمتد من وادي مصر إلى نهر ، وهي مناطق تشمل معظم دول الشرق الأوسط.

وردّ هاكابي قائلا إنه غير متأكد من وصول الأمر إلى هذا الحد، وقال "لكنها ستكون قطعة كبيرة من الأرض".



وأضاف أن إسرائيل "أرض أعطاها الله لشعب مختار"، مؤكدا أنه سيكون "مقبولا لو أخذوها كلها"، في إشارة إلى الأراضي المشار إليها. (سكاي نيوز)