عربي-دولي
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
Lebanon 24
21-02-2026
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار سفير
الولايات المتحدة
لدى
إسرائيل
مايك هاكابي، موجة انتقادات واسعة بعد تصريحات قال فيها إنه "لا يرى بأساً في أن تُسيطر إسرائيل على
الشرق الأوسط
بأكمله".
وجاءت تصريحات هاكابي خلال حوار مع الإعلامي
تاكر كارلسون
، الذي أشار إلى نصّ توراتي يتحدث عن وعدٍ إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضا تمتد من وادي مصر إلى نهر
الفرات
، وهي مناطق تشمل معظم دول الشرق الأوسط.
وردّ هاكابي قائلا إنه غير متأكد من وصول الأمر إلى هذا الحد، وقال "لكنها ستكون قطعة كبيرة من الأرض".
وأضاف أن إسرائيل "أرض أعطاها الله لشعب مختار"، مؤكدا أنه سيكون "مقبولا لو أخذوها كلها"، في إشارة إلى الأراضي المشار إليها. (سكاي نيوز)
