Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بالأسماء... إليكم المدن العربيّة الأكثر كثافة بالسكان

Lebanon 24
21-02-2026 | 09:27
بالأسماء... إليكم المدن العربيّة الأكثر كثافة بالسكان
حلت العاصمة العراقية بغداد في المرتبة الثانية عربيا بعد القاهرة ضمن قائمة أكبر المدن العربية من حيث عدد السكان لعام 2026

جاء ذلك وفقا لأحدث البيانات والتقديرات الصادرة عن مؤسسة World Population Review المتخصصة في الإحصاءات السكانية للعام 2026.

وبحسب التقرير بلغ عدد سكان بغداد نحو 8.3 ملايين نسمة، لتأتي في المركز الثاني بعد العاصمة المصرية القاهرة التي تستمر في التربع بالصدارة بفارق كبير بعدد سكان وصل إلى 23.5 مليون نسمة.
 
وجاءت الرياض في المرتبة الثالثة بـ8.0 ملايين نسمة.

وشملت القائمة مدنا عربية كبرى أخرى، إذ حلت الخرطوم رابعا (6.9 ملايين نسمة)، تلتها الإسكندرية خامسا (5.9 ملايين)، ثم جدة (5.1 ملايين) والدار البيضاء (4.0 ملايين).

كما ضمت القائمة صنعاء (3.6 ملايين)، ومدينة الكويت (3.4 ملايين)، فيما جاءت دبي في ختام القائمة بـ3.1 ملايين نسمة. (روسيا اليوم)
 
 
 
