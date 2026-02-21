بالأسماء... إليكم المدن العربيّة الأكثر كثافة بالسكان

حلت العاصمة بغداد في المرتبة الثانية عربيا بعد ضمن قائمة أكبر المدن العربية من حيث عدد السكان لعام 2026



جاء ذلك وفقا لأحدث البيانات والتقديرات الصادرة عن مؤسسة World Population Review المتخصصة في الإحصاءات السكانية للعام 2026.



وبحسب التقرير بلغ عدد سكان بغداد نحو 8.3 ملايين نسمة، لتأتي في المركز الثاني بعد العاصمة القاهرة التي تستمر في التربع بالصدارة بفارق كبير بعدد سكان وصل إلى 23.5 مليون نسمة.

وجاءت في المرتبة الثالثة بـ8.0 ملايين نسمة.



وشملت القائمة مدنا عربية كبرى أخرى، إذ حلت الخرطوم رابعا (6.9 ملايين نسمة)، تلتها الإسكندرية خامسا (5.9 ملايين)، ثم جدة (5.1 ملايين) والدار البيضاء (4.0 ملايين).



كما ضمت القائمة صنعاء (3.6 ملايين)، ومدينة (3.4 ملايين)، فيما جاءت دبي في ختام القائمة بـ3.1 ملايين نسمة. (روسيا اليوم)