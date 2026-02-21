تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضربة في عمق روسيا.. أوكرانيا تستهدف مصنع صواريخ قرب فوتكينسك

Lebanon 24
21-02-2026 | 12:33
A-
A+
ضربة في عمق روسيا.. أوكرانيا تستهدف مصنع صواريخ قرب فوتكينسك
ضربة في عمق روسيا.. أوكرانيا تستهدف مصنع صواريخ قرب فوتكينسك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت أوكرانيا تنفيذ هجوم على موقع صناعي في عمق روسيا، قالت إنه مصنع صواريخ رئيسي مملوك للدولة قرب مدينة فوتكينسك في جمهورية أودمورت، فيما تحدث مسؤولون روس عن هجوم أصاب "إحدى منشآت الجمهورية" من دون تحديد الموقع.

ووفق السلطات المحلية الروسية، أسفر الهجوم عن إصابة 11 شخصا، نُقل 3 منهم إلى المستشفى.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الضربة استهدفت "مصنع فوتكينسك" وسُجل حريق في مبانيه، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ بصواريخ كروز أوكرانية الصنع "FP-5 فلامنغو" وليس بطائرات مسيرة.

وكانت قناتا "أسترا" و"SHOT" الروسيتان غير الرسميتين قد أفادتا بسماع انفجارات ليلية في فوتكينسك، مع حديث سكان عن أزيز طائرات مسيرة.

ويُعد المصنع، الواقع على بعد أكثر من 1400 كيلومتر من أوكرانيا، منشأة دفاعية رئيسية تُنتج صواريخ "إسكندر" وصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ غواصات وصواريخ "كينجال".

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف محطة لمعالجة الغاز في منطقة سامارا الروسية، بينما تحدثت مدونات عسكرية روسية عن حريق في المحطة من دون تعليق رسمي فوري.

وجاءت الضربات بعد انتهاء جولة محادثات جديدة برعاية أميركية بين موسكو وكييف في سويسرا من دون مؤشرات إلى اختراق، وقبل أيام من الذكرى السنوية الرابعة للحرب.

وفي المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الليل بـ120 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي واحد، مضيفة أنها أسقطت 106 مسيرات، فيما أصاب الصاروخ و13 مسيرة أهدافا في 11 موقعا.

وفي أوديسا، قال رئيس الإدارة المحلية أوليه كيبر إن هجمات روسية بمسيرات ألحقت أضرارا بمنشآت مدنية وبنية تحتية للطاقة بينها مدرسة ومستودعات شركة طاقة، وأدت إلى إصابة شخصين.

وأشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن الضربات الروسية المتواصلة تقوض جهود السلام، داعيا إلى "محاسبة" موسكو عليها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: إطلاق صاروخ أوريشنيك على أوكرانيا ردا على ضربة استهدفت أحد مقرات إقامة بوتين
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: استهدفنا مصنعاً روسيّاً لإنتاج الصواريخ الباليستية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: استهدفنا مصنعا روسيا لإنتاج وقود الصواريخ
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنع "فوتكينسكي" في مدينة فوتكينسك الروسية والمعني بإنتاج الصواريخ البالستية العابرة للقارات وتلك المخصصة للغواضات وأخرى لمنظومتي إسكندر إم وكينجال الصاروخية الجوية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 21:59:16 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الجوية

هيئة الأركان

الأوكرانية

زيلينسكي

الجمهوري

جمهورية

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:05 | 2026-02-21
Lebanon24
14:03 | 2026-02-21
Lebanon24
14:01 | 2026-02-21
Lebanon24
13:25 | 2026-02-21
Lebanon24
13:00 | 2026-02-21
Lebanon24
12:52 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24