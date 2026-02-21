ضربة في عمق روسيا.. أوكرانيا تستهدف مصنع صواريخ قرب فوتكينسك

أعلنت تنفيذ هجوم على موقع صناعي في عمق ، قالت إنه مصنع صواريخ رئيسي مملوك للدولة قرب مدينة فوتكينسك في أودمورت، فيما تحدث مسؤولون روس عن هجوم أصاب "إحدى منشآت الجمهورية" من دون تحديد الموقع.



ووفق السلطات المحلية الروسية، أسفر الهجوم عن إصابة 11 شخصا، نُقل 3 منهم إلى المستشفى.



وقالت العامة إن الضربة استهدفت "مصنع فوتكينسك" وسُجل حريق في مبانيه، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ بصواريخ كروز أوكرانية الصنع "FP-5 فلامنغو" وليس بطائرات مسيرة.



وكانت قناتا "أسترا" و"SHOT" الروسيتان غير الرسميتين قد أفادتا بسماع انفجارات ليلية في فوتكينسك، مع حديث سكان عن أزيز طائرات مسيرة.



ويُعد المصنع، الواقع على بعد أكثر من 1400 كيلومتر من أوكرانيا، منشأة دفاعية رئيسية تُنتج صواريخ "إسكندر" وصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ غواصات وصواريخ "كينجال".



كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف محطة لمعالجة في منطقة سامارا الروسية، بينما تحدثت مدونات عسكرية روسية عن حريق في المحطة من دون تعليق رسمي فوري.



وجاءت الضربات بعد انتهاء جولة محادثات جديدة برعاية أميركية بين وكييف في سويسرا من دون مؤشرات إلى اختراق، وقبل أيام من الذكرى السنوية الرابعة للحرب.



وفي المقابل، قالت الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الليل بـ120 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي واحد، مضيفة أنها أسقطت 106 ، فيما أصاب الصاروخ و13 مسيرة أهدافا في 11 موقعا.



وفي أوديسا، قال رئيس الإدارة المحلية أوليه كيبر إن هجمات روسية بمسيرات ألحقت أضرارا بمنشآت مدنية وبنية تحتية للطاقة بينها مدرسة ومستودعات شركة طاقة، وأدت إلى إصابة شخصين.



وأشار الرئيس فولوديمير إلى أن الضربات الروسية المتواصلة تقوض جهود السلام، داعيا إلى "محاسبة" موسكو عليها.

