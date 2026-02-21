خطوة مفاجئة من ترامب تجاه غرينلاند.. ماذا سيرسل إلى هناك؟

أثار الرئيس الأميركي موجة جديدة من الجدل السياسي والدبلوماسي، عقب إعلانه يوم السبت عن إرسال سفينة مستشفى إلى "غرينلاند"، المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي سبق للرئيس الأميركي أن هدد بالسيطرة عليها في تصريحات سابقة أثارت توتراً مع كوبنهاغن.



وجاء إعلان عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، حيث صرح قائلاً: "سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى غرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك"، مؤكداً أن السفينة "في طريقها بالفعل".

وأرفق ترامب منشوره بصورة يبدو أنها صُممت بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، تظهر السفينة "يو إس إن إس ميرسي" (USNS Mercy) العملاقة، والتي يبلغ طولها 272 متراً وتتمركز عادة في جنوب كاليفورنيا، وهي تبحر وسط جبال جليدية.

ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل دقيقة حول طبيعة الحالات المرضية التي سيتم علاجها أو أعداد المستفيدين من هذه الخطوة، مما فتح باب التكهنات حول الأبعاد السياسية وراء هذا التحرك الإنساني في ظاهره.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعيد تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للقطب ، حيث يصر ترامب على أن غرينلاند، الغنية بالثروات المعدنية، تعد منطقة حيوية للأمن القومي الأمريكي وأمن حلف شمال الأطلسي في مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين في تلك المنطقة.



وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التصعيد اللفظي بين والدنمارك، حيث لوح ترامب سابقاً بالاستيلاء على بالقوة، قبل أن تهدأ حدة التهديدات إثر توقيع اتفاق إطاري مع لحلف شمال الأطلسي، مارك روته.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة وتمهيد الطريق لإطلاق محادثات ثلاثية تضم والدنمارك وحكومة غرينلاند المحلية، وهو ما يضع خطوة إرسال السفينة في سياق محاولات واشنطن ترسيخ حضورها الميداني هناك تحت غطاء الدعم الطبي.



