عربي-دولي
خطوة مفاجئة من ترامب تجاه غرينلاند.. ماذا سيرسل إلى هناك؟
Lebanon 24
21-02-2026
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
موجة جديدة من الجدل السياسي والدبلوماسي، عقب إعلانه يوم السبت عن إرسال سفينة مستشفى إلى "غرينلاند"، المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي سبق للرئيس الأميركي أن هدد بالسيطرة عليها في تصريحات سابقة أثارت توتراً مع كوبنهاغن.
وجاء إعلان
ترامب
عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، حيث صرح قائلاً: "سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى غرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك"، مؤكداً أن السفينة "في طريقها بالفعل".
وأرفق ترامب منشوره بصورة يبدو أنها صُممت بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، تظهر السفينة "يو إس إن إس ميرسي" (USNS Mercy) العملاقة، والتي يبلغ طولها 272 متراً وتتمركز عادة في جنوب كاليفورنيا، وهي تبحر وسط جبال جليدية.
ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل دقيقة حول طبيعة الحالات المرضية التي سيتم علاجها أو أعداد المستفيدين من هذه الخطوة، مما فتح باب التكهنات حول الأبعاد السياسية وراء هذا التحرك الإنساني في ظاهره.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعيد تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للقطب
الشمالي
، حيث يصر ترامب على أن غرينلاند، الغنية بالثروات المعدنية، تعد منطقة حيوية للأمن القومي الأمريكي وأمن حلف شمال الأطلسي في مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين في تلك المنطقة.
وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التصعيد اللفظي بين
واشنطن
والدنمارك، حيث لوح ترامب سابقاً بالاستيلاء على
الجزيرة
بالقوة، قبل أن تهدأ حدة التهديدات إثر توقيع اتفاق إطاري مع
الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي، مارك روته.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة وتمهيد الطريق لإطلاق محادثات ثلاثية تضم
الولايات المتحدة
والدنمارك وحكومة غرينلاند المحلية، وهو ما يضع خطوة إرسال السفينة في سياق محاولات واشنطن ترسيخ حضورها الميداني هناك تحت غطاء الدعم الطبي.
