تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بأمر من ترامب.. لقاء يفتح باب التكهنات حول مستقبل إيران

Lebanon 24
21-02-2026 | 23:53
A-
A+
بأمر من ترامب.. لقاء يفتح باب التكهنات حول مستقبل إيران
بأمر من ترامب.. لقاء يفتح باب التكهنات حول مستقبل إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت تصريحات المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز" عن ملامح حراك دبلوماسي وعسكري أميركي مكثف تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدة جبهات دولية، بدءاً من الملف الإيراني وصولاً إلى غزة والأزمة الأوكرانية.

الملف الإيراني والخيار العسكري

أكد ويتكوف عقد لقاء مع نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب، واصفاً إياه بالرجل القوي المهتم ببلده، مع الإشارة إلى أن اللقاء يتبع سياسات ترامب.

وحذر ويتكوف من أن تخصيب إيران لليورانيوم تجاوز الأغراض المدنية بكثير، مشيراً إلى أن طهران ربما باتت على بُعد أسبوع واحد من صناعة قنبلة نووية، وهو ما "لن تسمح به" واشنطن.

وبينما يضغط ترامب على إيران أثناء المحادثات النووية مطالباً إياها بإثبات حسن سلوكها، نقل موقع "أكسيوس" عن مستشارين كبار أن الرئيس لم يحسم قراره بعد بشأن شن ضربات عسكرية، في وقت حث فيه السيناتور ليندسي غراهام الرئيس على تجاهل نصائح المقربين الداعية لعدم القصف.

مشاريع إعمار غزة

وفيما يخص قطاع غزة، كشف ويتكوف عن خطط لتوفير مساكن ووسائل نقل جماعي باستخدام الأموال التي خصصها الرئيس ترامب. وأوضح أن هذه الأموال ستُستغل أيضاً في إزالة الأنقاض وتجهيز القطاع لنهضة شاملة من خلال مشاريع إسكانية وتنموية.

المبادرة الأوكرانية-الروسية

وأبدى ويتكوف تفاؤله هو وجاريد كوشنر بتقديم مقترحات تجمع الطرفين الروسي والأوكراني خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن هذه المقترحات قد تفضي إلى قمة ثنائية بين زيلينسكي وبوتين، مع احتمال تحولها إلى قمة ثلاثية بوجود الرئيس ترامب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصريح برّي يفتح باب التأويلات!
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: الاعتراف بـ"صومالي لاند" يفتح باب الفوضى الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سيكون جيّداً إذا تمكنّا من تسوية الأمر مرة واحدة وإلى الأبد بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تفتح باب الترشح لشركاتها للصيد في المياه المغربية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأوكرانية

دبلوماسي

الإيراني

قطاع غزة

دونالد

واشنطن

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-22
Lebanon24
03:23 | 2026-02-22
Lebanon24
02:41 | 2026-02-22
Lebanon24
01:39 | 2026-02-22
Lebanon24
01:13 | 2026-02-22
Lebanon24
00:20 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24