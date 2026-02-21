بأمر من ترامب.. لقاء يفتح باب التكهنات حول مستقبل إيران

كشفت تصريحات المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز" عن ملامح حراك دبلوماسي وعسكري أميركي مكثف تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدة جبهات دولية، بدءاً من الملف الإيراني وصولاً إلى غزة والأزمة الأوكرانية.
الملف الإيراني والخيار العسكري
أكد ويتكوف عقد لقاء مع نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب، واصفاً إياه بالرجل القوي المهتم ببلده، مع الإشارة إلى أن اللقاء يتبع سياسات ترامب.
وحذر ويتكوف من أن تخصيب إيران لليورانيوم تجاوز الأغراض المدنية بكثير، مشيراً إلى أن طهران ربما باتت على بُعد أسبوع واحد من صناعة قنبلة نووية، وهو ما "لن تسمح به" واشنطن.
وبينما يضغط ترامب على إيران أثناء المحادثات النووية مطالباً إياها بإثبات حسن سلوكها، نقل موقع "أكسيوس" عن مستشارين كبار أن الرئيس لم يحسم قراره بعد بشأن شن ضربات عسكرية، في وقت حث فيه السيناتور ليندسي غراهام الرئيس على تجاهل نصائح المقربين الداعية لعدم القصف.
مشاريع إعمار غزة
وفيما يخص قطاع غزة، كشف ويتكوف عن خطط لتوفير مساكن ووسائل نقل جماعي باستخدام الأموال التي خصصها الرئيس ترامب. وأوضح أن هذه الأموال ستُستغل أيضاً في إزالة الأنقاض وتجهيز القطاع لنهضة شاملة من خلال مشاريع إسكانية وتنموية.
المبادرة الأوكرانية-الروسية
وأبدى ويتكوف تفاؤله هو وجاريد كوشنر بتقديم مقترحات تجمع الطرفين الروسي والأوكراني خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن هذه المقترحات قد تفضي إلى قمة ثنائية بين زيلينسكي وبوتين، مع احتمال تحولها إلى قمة ثلاثية بوجود الرئيس ترامب.