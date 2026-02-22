"كيم" يعلن انطلاق "حقبة تغييرات" في كوريا الشمالية

أعلن الزعيم الكوري ، دخول بلاده "مرحلة طفرة جديدة" في مسار التنمية الوطنية، وذلك خلال تقديمه تقريراً عن أعمال لحزب العمال الحاكم في اليوم الثالث من المؤتمر التاسع للحزب.



وأوضحت الشمالية أن التقرير أكد نجاح اللجنة المركزية في أداء دورها كطليعة للثورة، محققةً تغييرات غير مسبوقة وانتعاشاً في نطاق وسرعة التنمية. كما تضمن التقرير استراتيجية "قتالية" جديدة تتوافق مع ديناميكية التقدم في البلاد، مع تحديد أهداف مستقبلية دقيقة لجميع القطاعات والمهام والوسائل الكفيلة بتحقيقها.



من جانبه، أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل لما جاء في تقرير الزعيم كيم، معتبراً إياه "مبدأً توجيهياً ثورياً" لقيادة قفزات تنموية أسرع وتغيير جذري شامل.



يُذكر أن المؤتمر التاسع، الذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار في ، انطلق يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر لعدة أيام؛ لمراجعة السياسات السابقة ووضع الخطوط العريضة لتوجهات الدولة الجديدة في مجالات الاقتصاد والدفاع والقطاعات الحيوية الأخرى.





Advertisement