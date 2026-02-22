تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

"كيم" يعلن انطلاق "حقبة تغييرات" في كوريا الشمالية

Lebanon 24
22-02-2026 | 00:12
كيم يعلن انطلاق حقبة تغييرات في كوريا الشمالية
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دخول بلاده "مرحلة طفرة جديدة" في مسار التنمية الوطنية، وذلك خلال تقديمه تقريراً عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في اليوم الثالث من المؤتمر التاسع للحزب.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التقرير أكد نجاح اللجنة المركزية في أداء دورها كطليعة للثورة، محققةً تغييرات غير مسبوقة وانتعاشاً في نطاق وسرعة التنمية. كما تضمن التقرير استراتيجية "قتالية" جديدة تتوافق مع ديناميكية التقدم في البلاد، مع تحديد أهداف مستقبلية دقيقة لجميع القطاعات والمهام والوسائل الكفيلة بتحقيقها.

من جانبه، أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل لما جاء في تقرير الزعيم كيم، معتبراً إياه "مبدأً توجيهياً ثورياً" لقيادة قفزات تنموية أسرع وتغيير جذري شامل.

يُذكر أن المؤتمر التاسع، الذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار في كوريا الشمالية، انطلق يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر لعدة أيام؛ لمراجعة السياسات السابقة ووضع الخطوط العريضة لتوجهات الدولة الجديدة في مجالات الاقتصاد والدفاع والقطاعات الحيوية الأخرى.

ما الذي يُحضر له زعيم كوريا الشمالية؟ تعرفوا إلى "خليفته المحتمل"
كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تلمّح للخلافة… وابنة كيم في الواجهة
وكالة الأنباء المركزية الكورية

وكالة الأنباء المركزية

الأنباء المركزية

اللجنة المركزية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

حزب العمال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24