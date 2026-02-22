80 إفراجاً في يوم واحد.. فنزويلا تسرع وتيرة العفو السياسي

أفرجت عن 80 سجينا سياسيا في إطار عفو شمل 379 شخصا، بحسب ما أعلن ، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".



وقال في تصريح لوكالة "فرانس برس": "اليوم جرت 80 عملية إفراج" عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار .



وكان أصدر عفوا عن 379 سجينا سياسيا، وفق ما أفاد النائب أريازا في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن هؤلاء السجناء السياسيين "سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح".

