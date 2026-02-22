تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
80 إفراجاً في يوم واحد.. فنزويلا تسرع وتيرة العفو السياسي
Lebanon 24
22-02-2026
|
00:20
أفرجت
فنزويلا
عن 80 سجينا سياسيا في إطار عفو شمل 379 شخصا، بحسب ما أعلن
رئيس البرلمان
خورخي رودريغيز
، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".
وقال
رودريغيز
في تصريح لوكالة "فرانس برس": "اليوم جرت 80 عملية إفراج" عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار
قانون العفو
.
وكان
القضاء
الفنزويلي
أصدر عفوا عن 379 سجينا سياسيا، وفق ما أفاد النائب
خورخي
أريازا في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن هؤلاء السجناء السياسيين "سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح".
