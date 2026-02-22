"مرحلة جديدة".. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، يوم السبت، مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفراداً من في مدينتي الميادين والرقة، تزامناً مع إعلانه عما وصفها بـ"مرحلة جديدة من العمليات" ضد القيادة الحالية.



وأوضح التنظيم في بيان عبر وكالة "دابق" التابعة له، أنه استهدف عنصراً من النظام في الميادين بمسدس، فيما هاجم اثنين آخرين بالرشاشات في مدينة الرقة. وفي المقابل، أكدت السورية مقتل أحد عناصر الجيش ومدني برصاص مجهولين في قرية الواسطة بريف الرقة .



وتأتي هذه التحركات وسط تصعيد لافت، حيث بث التنظيم رسالة صوتية هي الأولى للمتحدث باسمه، أبو حذيفة الأنصاري، منذ عامين، هاجم فيها الحكومة السورية والرئيس أحمد ، متوعداً بشن هجمات جديدة.



يُذكر أن التنظيم نفذ 6 هجمات ضد أهداف حكومية منذ سقوط نظام الرئيس في كانون أول 2024. وكانت قد انضمت العام الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم بقيادة ، التي تواصل شن غارات جوية على مخابئ التنظيم، خاصة بعد هجوم في وسط البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين في كانون أول الماضي.









