تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"مرحلة جديدة".. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟

Lebanon 24
22-02-2026 | 01:13
A-
A+
مرحلة جديدة.. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟
مرحلة جديدة.. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، يوم السبت، مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفراداً من الجيش السوري في مدينتي الميادين والرقة، تزامناً مع إعلانه عما وصفها بـ"مرحلة جديدة من العمليات" ضد القيادة السورية الحالية.

وأوضح التنظيم في بيان عبر وكالة "دابق" التابعة له، أنه استهدف عنصراً من النظام في الميادين بمسدس، فيما هاجم اثنين آخرين بالرشاشات في مدينة الرقة. وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع السورية مقتل أحد عناصر الجيش ومدني برصاص مجهولين في قرية الواسطة بريف الرقة الشمالي.

وتأتي هذه التحركات وسط تصعيد لافت، حيث بث التنظيم رسالة صوتية هي الأولى للمتحدث باسمه، أبو حذيفة الأنصاري، منذ عامين، هاجم فيها الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع، متوعداً بشن هجمات جديدة.

يُذكر أن التنظيم نفذ 6 هجمات ضد أهداف حكومية منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في كانون أول 2024. وكانت سوريا قد انضمت العام الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم بقيادة واشنطن، التي تواصل شن غارات جوية على مخابئ التنظيم، خاصة بعد هجوم في وسط البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين في كانون أول الماضي.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرحلة جديدة من العلاقات بين "القوات اللبنانية" وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: في المرحلة الجديدة بعد "أولي البأس" أصبحت الدولة مسؤولة عن أمن لبنان وشعبه
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

وزارة الدفاع

بشار الأسد

السورية

الأنصار

الشمالي

إسلامي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-22
Lebanon24
03:23 | 2026-02-22
Lebanon24
02:41 | 2026-02-22
Lebanon24
01:39 | 2026-02-22
Lebanon24
00:20 | 2026-02-22
Lebanon24
00:12 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24