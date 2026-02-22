تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أحدث إحصائية عسكرية.. أوكرانيا تكشف أرقاماً "غير مسبوقة" لخسائر روسيا
Lebanon 24
22-02-2026
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة
الأوكرانية
، في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي خسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022، ارتفع ليصل إلى نحو مليون و259 ألفاً و780 جندياً بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت سقوط 890 فرداً من القوات الروسية.
وأوضح البيان، الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها على "
فيسبوك
" ونقلته
وكالة الأنباء الوطنية
الأوكرانية (يوكرينفورم)، حجم الخسائر المادية التي تكبدها الجانب الروسي؛ حيث تم تدمير 11694 دبابة، و24069 مركبة قتالية مدرعة، و37470 نظام مدفعية، إضافة إلى 1652 من راجمات الصواريخ و1303 من
أنظمة الدفاع الجوي
.
وعلى صعيد سلاح الجو والقطع البحرية، أفاد التقرير بتدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، فضلاً عن إسقاط 142113 طائرة مسيرة و4314 صاروخ
كروز
. كما شملت الخسائر 29 سفينة حربية وغواصتين، بالإضافة إلى آلاف المركبات وخزانات الوقود والمعدات الخاصة.
ونوّهت المصادر الإعلامية إلى أنه يتعذر التحقق من هذه البيانات العسكرية الصادرة عن الجانب الأوكراني من مصادر مستقلة.
