عربي-دولي

أحدث إحصائية عسكرية.. أوكرانيا تكشف أرقاماً "غير مسبوقة" لخسائر روسيا

22-02-2026 | 02:41
أحدث إحصائية عسكرية.. أوكرانيا تكشف أرقاماً غير مسبوقة لخسائر روسيا
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي خسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022، ارتفع ليصل إلى نحو مليون و259 ألفاً و780 جندياً بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت سقوط 890 فرداً من القوات الروسية.

وأوضح البيان، الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك" ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، حجم الخسائر المادية التي تكبدها الجانب الروسي؛ حيث تم تدمير 11694 دبابة، و24069 مركبة قتالية مدرعة، و37470 نظام مدفعية، إضافة إلى 1652 من راجمات الصواريخ و1303 من أنظمة الدفاع الجوي.

وعلى صعيد سلاح الجو والقطع البحرية، أفاد التقرير بتدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، فضلاً عن إسقاط 142113 طائرة مسيرة و4314 صاروخ كروز. كما شملت الخسائر 29 سفينة حربية وغواصتين، بالإضافة إلى آلاف المركبات وخزانات الوقود والمعدات الخاصة.

ونوّهت المصادر الإعلامية إلى أنه يتعذر التحقق من هذه البيانات العسكرية الصادرة عن الجانب الأوكراني من مصادر مستقلة.

مواضيع ذات صلة
بسبب الاحتجاجات.. خسائر مادية غير مسبوقة تضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة!
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة غير مسبوقة لقاسم تتجاوز كل الخطوط: "طويلة على رقبتكم"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث iOS 26 يعيد تشكيل تجربة آيفون ويمنح المستخدمين حرية غير مسبوقة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء الوطنية

هيئة الأركان العامة

أنظمة الدفاع الجوي

وكالة الأنباء

هيئة الأركان

الأوكرانية

يوم الأحد

