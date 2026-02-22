بينما كان الجميع يتناول السحور.. قصف اسرائيلي على القطاع

بالتزامن مع وقت السحور في خامس أيام شهر ، شهد تصعيداً ميدانياً لافتاً تمثل في سلسلة من الاستهدافات التي طالت مناطق متفرقة، مخلفة حالة من الذعر بين الأهالي والنازحين.



وتركز القصف المدفعي والجوي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، لا سيما في محيط حيي الشجاعية والزيتون، بينما تعرضت منطقة الرزان بمشروع شمالاً لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف لطائرات . وفي جنوب القطاع، طال القصف المدفعي وإطلاق النار من الزوارق الحربية مدينة ، ما أثار هلعاً بين في المناطق الساحلية، بالتوازي مع شن الطيران الحربي غارات على مدينة .





