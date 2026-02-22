تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بينما كان الجميع يتناول السحور.. قصف اسرائيلي على القطاع
Lebanon 24
22-02-2026
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالتزامن مع وقت السحور في خامس أيام شهر
رمضان
، شهد
قطاع غزة
تصعيداً ميدانياً لافتاً تمثل في سلسلة من الاستهدافات
الإسرائيلية
التي طالت مناطق متفرقة، مخلفة حالة من الذعر بين الأهالي والنازحين.
وتركز القصف المدفعي والجوي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، لا سيما في محيط حيي الشجاعية والزيتون، بينما تعرضت منطقة الرزان بمشروع
بيت لاهيا
شمالاً لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف لطائرات
الاستطلاع
. وفي جنوب القطاع، طال القصف المدفعي وإطلاق النار من الزوارق الحربية مدينة
خان يونس
، ما أثار هلعاً بين
النازحين
في المناطق الساحلية، بالتوازي مع شن الطيران الحربي غارات على مدينة
رفح
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
22/02/2026 11:05:11
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي على قطاع غزة يودي بحياة 9 اشخاص
Lebanon 24
قصف إسرائيلي على قطاع غزة يودي بحياة 9 اشخاص
22/02/2026 11:05:11
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
مصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
22/02/2026 11:05:11
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
22/02/2026 11:05:11
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
بيت لاهيا
الاستطلاع
النازحين
خان يونس
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
غروسي وعراقجي يبحثان مسار "مفاوضات جنيف" ويؤكدان على التفاعل البناء
Lebanon 24
غروسي وعراقجي يبحثان مسار "مفاوضات جنيف" ويؤكدان على التفاعل البناء
04:04 | 2026-02-22
22/02/2026 04:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يوسع الحوثيون ساحة المعركة إلى شرق أفريقيا؟
Lebanon 24
كيف يوسع الحوثيون ساحة المعركة إلى شرق أفريقيا؟
03:48 | 2026-02-22
22/02/2026 03:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث إحصائية عسكرية.. أوكرانيا تكشف أرقاماً "غير مسبوقة" لخسائر روسيا
Lebanon 24
أحدث إحصائية عسكرية.. أوكرانيا تكشف أرقاماً "غير مسبوقة" لخسائر روسيا
02:41 | 2026-02-22
22/02/2026 02:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عربي مُشترك يرفض تصريحات سفير أميركا في إسرائيل.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عربي مُشترك يرفض تصريحات سفير أميركا في إسرائيل.. ماذا جاء فيه؟
01:39 | 2026-02-22
22/02/2026 01:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرحلة جديدة".. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟
Lebanon 24
"مرحلة جديدة".. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟
01:13 | 2026-02-22
22/02/2026 01:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
08:14 | 2026-02-21
21/02/2026 08:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:04 | 2026-02-22
غروسي وعراقجي يبحثان مسار "مفاوضات جنيف" ويؤكدان على التفاعل البناء
03:48 | 2026-02-22
كيف يوسع الحوثيون ساحة المعركة إلى شرق أفريقيا؟
02:41 | 2026-02-22
أحدث إحصائية عسكرية.. أوكرانيا تكشف أرقاماً "غير مسبوقة" لخسائر روسيا
01:39 | 2026-02-22
بيان عربي مُشترك يرفض تصريحات سفير أميركا في إسرائيل.. ماذا جاء فيه؟
01:13 | 2026-02-22
"مرحلة جديدة".. هل بدأ تنظيم الدولة حربه على القيادة السورية الجديدة؟
00:20 | 2026-02-22
80 إفراجاً في يوم واحد.. فنزويلا تسرع وتيرة العفو السياسي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 11:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24