عربي-دولي
غروسي وعراقجي يبحثان مسار "مفاوضات جنيف" ويؤكدان على التفاعل البناء
Lebanon 24
22-02-2026
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتصالاً هاتفياً يوم السبت بوزير الخارجية
الإيراني
، عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة الجارية في جنيف بين
طهران
وواشنطن.
وذكرت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
أن الجانبين استعرضا مسار العملية التفاوضية، وشددا على أهمية استمرار التفاعل البنّاء بين
إيران
والوكالة الدولية. كما أكد الطرفان على ضرورة الاستفادة من قنوات الحوار القائمة لدفع المفاوضات قدماً، سعياً للتوصل إلى تفاهم مستدام ينهي الأزمة الراهنة.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية لتثبيت أطر التفاهم التقني والسياسي، لضمان إحراز تقدم ملموس في الملف
النووي
وسط ترقب دولي واسع.
