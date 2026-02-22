غروسي وعراقجي يبحثان مسار "مفاوضات جنيف" ويؤكدان على التفاعل البناء

أجرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتصالاً هاتفياً يوم السبت بوزير الخارجية ، عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة الجارية في جنيف بين وواشنطن.



وذكرت وكالة "تسنيم" أن الجانبين استعرضا مسار العملية التفاوضية، وشددا على أهمية استمرار التفاعل البنّاء بين والوكالة الدولية. كما أكد الطرفان على ضرورة الاستفادة من قنوات الحوار القائمة لدفع المفاوضات قدماً، سعياً للتوصل إلى تفاهم مستدام ينهي الأزمة الراهنة.



يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في توقيت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية لتثبيت أطر التفاهم التقني والسياسي، لضمان إحراز تقدم ملموس في الملف وسط ترقب دولي واسع.





