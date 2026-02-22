تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلف قضبان السجن.. هل انتهى حلم "الرجل القوي" في أنقرة؟

Lebanon 24
22-02-2026 | 04:21
A-
A+
خلف قضبان السجن.. هل انتهى حلم الرجل القوي في أنقرة؟
خلف قضبان السجن.. هل انتهى حلم الرجل القوي في أنقرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل تنامي التوقعات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، تشتعل داخل أروقة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض نقاشات حادة حول هوية المرشح القادم لمنافسة الحزب الحاكم، لاسيما مع المصير القانوني المعقد الذي يواجه مرشح الحزب الأبرز، أكرم إمام أوغلو، القابع في السجن منذ آذار الماضي.


لم تقتصر معاناة إمام أوغلو على توقيفه بتهم فساد متشعبة تتعلق بمناقصات البلديات، بل تفاقمت مؤخراً بعد قبول محكمة تركية النظر في قضية جديدة تتهمه بـ "التجسس" وتسريب بيانات مواطنين للخارج، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته فيها أيار القادم. وإلى جانب هذه التهم، يواجه إمام أوغلو معضلة دستورية قد تنهي طموحه الرئاسي، تتمثل في إلغاء جامعة إسطنبول لشهادته الجامعية؛ وهي شرط أساسي للترشح، وقد خسر مؤخراً إحدى جولات التقاضي لإثبات قانونيتها.

وفي ظل هذا الانسداد، برز اسم رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، كمرشح توافقي قادر على ردم الهوة بين الجناح القديم في الحزب بقيادة كمال كليتشدار أوغلو، والقيادة الحالية برئاسة أوزغور أوزيل. ويستند يافاش في قوته إلى نظافة سجله من اتهامات الفساد، وشعبيته الواسعة التي مكنته من هزيمة مرشحي الحزب الحاكم في العاصمة لدورتين متتاليتين.

وقد عزز أوزغور أوزيل هذه الفرضية بتصريحاته الأخيرة، حيث أكد أنه رغم التمسك بإمام أوغلو حالياً، إلا أنه لا يمانع ترشيح يافاش إذا تمتع بالثقة الشعبية والقدرة القيادية. كما جاء ظهور يافاش الأخير في لقاء سياسي مع رئيس حزب "الجيد" القومي ليعطي مؤشراً قوياً على بدئه بناء تحالفات سياسية تتجاوز العمل البلدي نحو الأفق الرئاسي، مؤكداً قدرته على "إدارة البلد بنزاهة وشفافية".

تجمع المصادر داخل حزب الشعب الجمهوري على أن رياح الانتخابات المبكرة باتت وشيكة، خاصة مع التغييرات الوزارية الأخيرة في حقيبتي العدل والداخلية، والحديث عن عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني، والدعوة لإقرار دستور جديد. ويمثل هذا المسار مصلحة متبادلة؛ إذ يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية ثالثة دستورياً، بينما يراها المعارضون فرصة لاستثمار زخم فوزهم في الانتخابات المحلية الأخيرة.

(ارام نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في قضية نصب.. رابر مصري خلف القضبان
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انتهى دور "المقاومة" في جنوب الليطاني؟
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"قناة سويس جديدة على قضبان"… مصر تقترب من افتتاح القطار فائق السرعة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 15:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

الجمهوري

رئيس حزب

أردوغان

رجب طيب

أنقرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-02-22
Lebanon24
08:02 | 2026-02-22
Lebanon24
07:24 | 2026-02-22
Lebanon24
07:20 | 2026-02-22
Lebanon24
07:11 | 2026-02-22
Lebanon24
07:00 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24