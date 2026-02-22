تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقارب حذر.. إيران تبحث تخفيف التخصيب مقابل تخفيف العقوبات

Lebanon 24
22-02-2026 | 05:27
تقارب حذر.. إيران تبحث تخفيف التخصيب مقابل تخفيف العقوبات
نقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤول إيراني كبير"، أن واشنطن وطهران ستعفدان "محادثات غير مباشرة" أوائل الشهر القادم.

وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى "اتفاق مؤقت".

وقال المسؤول إن طهران وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة حول نطاق وآلية رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال المسؤول للوكالة: "يجب الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وأشار إلى أن طهران قد "تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتخفيف مستوى نقائه والانضمام لتحالف إقليمي"

وأكد أن "إيران لن تسلم السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية لأمريكا"، ونوّه إلى أنه بوسع الشركات الأمريكية دائما المشاركة كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية.
