تقارب حذر.. إيران تبحث تخفيف التخصيب مقابل تخفيف العقوبات

نقلت وكالة " " عن "مسؤول إيراني كبير"، أن وطهران ستعفدان "محادثات غير مباشرة" أوائل الشهر القادم.



وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى "اتفاق مؤقت".



وقال المسؤول إن وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة حول نطاق وآلية رفع عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها .



وقال المسؤول للوكالة: "يجب الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وأشار إلى أن طهران قد "تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتخفيف مستوى نقائه والانضمام لتحالف إقليمي"



وأكد أن " لن تسلم السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية لأمريكا"، ونوّه إلى أنه بوسع الشركات دائما المشاركة كمتعاقدين في حقول .



