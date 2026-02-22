تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
روسيا: لا نشكل تهديداً لإستونيا لكننا نعمل على حماية أمننا
Lebanon 24
22-02-2026
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الناطق باسم
الكرملين
،
دميتري بيسكوف
، أن
روسيا
لا تشكّل تهديدًا لإستونيا أو لأي دولة أخرى، مشددًا في المقابل على أن روسيا ستتخذ على الدوام ما تراه ضروريًا لحماية أمنها.
وفي تصريحات صحافية أدلى بها
يوم الأحد
، قال بيسكوف إن "إستونيا قريبة جداً منا، ونحن لا نهددها كما لا نهدد
أي دولة
أوروبية أخرى. لكن في حال وُجد على أراضي إستونيا سلاح نووي موجه ضدنا، فسيوجه سلاحنا
النووي
نحو أراضيها"، مضيفاً أنه "يتعين على إستونيا أن تدرك ذلك".
كما أردف أن "روسيا ستفعل دائماً ما يلزم لضمان أمنها، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الردع النووي"، وفق وكالة "تاس". (العربية)
