روسيا: لا نشكل تهديداً لإستونيا لكننا نعمل على حماية أمننا

أكد الناطق باسم ، ، أن لا تشكّل تهديدًا لإستونيا أو لأي دولة أخرى، مشددًا في المقابل على أن روسيا ستتخذ على الدوام ما تراه ضروريًا لحماية أمنها.





وفي تصريحات صحافية أدلى بها ، قال بيسكوف إن "إستونيا قريبة جداً منا، ونحن لا نهددها كما لا نهدد أوروبية أخرى. لكن في حال وُجد على أراضي إستونيا سلاح نووي موجه ضدنا، فسيوجه سلاحنا نحو أراضيها"، مضيفاً أنه "يتعين على إستونيا أن تدرك ذلك".





كما أردف أن "روسيا ستفعل دائماً ما يلزم لضمان أمنها، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الردع النووي"، وفق وكالة "تاس". (العربية)

