الرئيس البرازيلي: لا نريد حربًا باردة جديدة مع واشنطن

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، إن البرازيل لا تريد "حربًا باردة جديدة"، وحث إدارة على معاملة جميع قدم المساواة، وذلك قبل رحلة مرتقبة للقاء الرئيس الأمريكي.



وقال لولا، في في نيودلهي في ختام زيارة استغرقت 3 أيام إلى الهند: "أريد أن أقول للرئيس الأمريكي إننا لا نريد حرباً باردة جديدة. لا نريد التدخل في شؤون أي دولة أخرى، ونريد أن تُعامل جميع الدول على قدم المساواة"، بحسب " ".



وقال لولا، الذي صرح بأنه يتوقع لقاء ترامب في في الأسبوع الأول من شهر آذار، إن جدول أعماله سيشمل التجارة والهجرة والاستثمار والشراكة بين الجامعات.



وقد اختلف الزعيم اليساري لأمريكا الجنوبية مع ترامب في قضايا تتراوح بين التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ، وحرب في غزة، واحتجاز للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومجلس السلام الذي شكله ترامب.



ورفض لولا التعليق على قرار المحكمة الصادر يوم الجمعة، والذي أبطل العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على السلع العالمية التي تدخل الولايات المتحدة، والتي قال ترامب بعد ذلك إنه سيتم استبدالها برسوم بنسبة 15٪ بموجب قانون مختلف.



لكن لولا قال: "أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل ستكون في وضع أفضل".



