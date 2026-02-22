تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الرئيس البرازيلي: لا نريد حربًا باردة جديدة مع واشنطن

Lebanon 24
22-02-2026 | 06:03
الرئيس البرازيلي: لا نريد حربًا باردة جديدة مع واشنطن
الرئيس البرازيلي: لا نريد حربًا باردة جديدة مع واشنطن photos 0
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، إن البرازيل لا تريد "حربًا باردة جديدة"، وحث إدارة دونالد ترامب على معاملة جميع الدول على قدم المساواة، وذلك قبل رحلة مرتقبة للقاء الرئيس الأمريكي.

وقال لولا، في مؤتمر صحفي في نيودلهي في ختام زيارة استغرقت 3 أيام إلى الهند: "أريد أن أقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا لا نريد حرباً باردة جديدة. لا نريد التدخل في شؤون أي دولة أخرى، ونريد أن تُعامل جميع الدول على قدم المساواة"، بحسب "رويترز".

وقال لولا، الذي صرح بأنه يتوقع لقاء ترامب في واشنطن في الأسبوع الأول من شهر آذار، إن جدول أعماله سيشمل التجارة والهجرة والاستثمار والشراكة بين الجامعات.

وقد اختلف الزعيم اليساري لأمريكا الجنوبية مع ترامب في قضايا تتراوح بين التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الجمهوري، وحرب إسرائيل في غزة، واحتجاز الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومجلس السلام الذي شكله ترامب.

ورفض لولا التعليق على قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الجمعة، والذي أبطل العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على السلع العالمية التي تدخل الولايات المتحدة، والتي قال ترامب بعد ذلك إنه سيتم استبدالها برسوم بنسبة 15٪ بموجب قانون مختلف.

لكن لولا قال: "أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل ستكون في وضع أفضل".
