جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

روسيا تصعد الهجمات على أوكرانيا رغم تحذيرات المجتمع الدولي

Lebanon 24
22-02-2026 | 06:30
روسيا تصعد الهجمات على أوكرانيا رغم تحذيرات المجتمع الدولي
روسيا تصعد الهجمات على أوكرانيا رغم تحذيرات المجتمع الدولي photos 0
قال الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون، اليوم، إن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز تركزت على بنى تحتية للطاقة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وأضافوا أن الضربات التي وقعت خلال الليل استهدفت كييف والمنطقة المحيطة بالعاصمة وميناء أوديسا على البحر الأسود ووسط أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على إكس إن الضربات استهدفت أيضًا مناطق دنيبرو وكيروفوهراد وميكولايف وبولتافا وسومي.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة كان الهدف الرئيس للهجوم، لكن المباني السكنية والسكك الحديدية تضررت أيضا.

وأضاف زيلينسكي "موسكو تواصل الاستثمار في الضربات أكثر من الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت منذ يوم الاثنين أكثر من 1300 طائرة مسيرة وأكثر من 1400 قنبلة جوية موجهة و96 صاروخًا على أوكرانيا.

