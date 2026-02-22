تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مرصد حقوقي سوداني يحذر من مخاطر استهداف آبار المياه على المدنيين
Lebanon 24
22-02-2026
|
07:11
photos
حذر مرصد حقوقي سوداني من أن استهداف آبار المياه يعرّض حياة المدنيين للمجاعة والأمراض، بعد استهداف طائرات تابعة لقوات
بورتسودان
آبار للمياه بولاية
شمال كردفان
أول أيام شهر
رمضان
.
وقال
المرصد السوداني
الوطني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي:"استهدفت مسيّرات بورتسودان آبار المياه في قرية أم رسوم التابعة لمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء الماضي الأول من شهر رمضان المبارك"، وفق "د.ب.أ".
وأضاف :"يشكّل هذا الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال قطع مصادر المياه الأساسية وتعريضهم للمجاعة والأمراض".
وأكد المرصد أن "مثل هذه الأعمال مُدانة بشدة وتستدعي المساءلة الفورية ووقف جميع الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية".
وخلف الصراع بين قوات بورتسودان وقوات الدعم السريع قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة، بحسب
منظمة الصحة العالمية
. (ارم نيوز)
