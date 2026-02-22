تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
عربي-دولي
إسرائيل ترفض تمويل "مجلس السلام" في غزة وتبلغ ترامب رسميًا موقفها
Lebanon 24
22-02-2026
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
، اليوم الأحد، أن
إسرائيل
أبلغت الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأنها لن تقدم أي أموال لمجلس السلام في غزة الذي يرأسه.
وقالت الإذاعة إن إسرائيل أعلنت رسميا رفضها المساهمة المالية في "مجلس السلام" الذي يرأسه
ترامب
، مع موافقة
واشنطن
على إعفائها من أي دفعات، على عكس الدول الأخرى الأعضاء مثل قطر والإمارات التي التزمت بأكثر من ملياري دولار.
وأكد وزير الشؤون السياسية والأمنية
الإسرائيلي
زئيف إلكين في تصريحات إعلامية أن "لا مبرر لدفع أموال بعد تعرضنا للهجوم، ولا لتمويل إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن القرار هدأ تحفظات الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه عضوية إسرائيل إلى جانب
تركيا
وقطر.
وحتى الآن، جمع المجلس نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات حول التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار لكل دولة. (روسيا اليوم)
