إسرائيل ترفض تمويل "مجلس السلام" في غزة وتبلغ ترامب رسميًا موقفها

أفادت ، اليوم الأحد، أن أبلغت الرئيس الأمريكي بأنها لن تقدم أي أموال لمجلس السلام في غزة الذي يرأسه.





وقالت الإذاعة إن إسرائيل أعلنت رسميا رفضها المساهمة المالية في "مجلس السلام" الذي يرأسه ، مع موافقة على إعفائها من أي دفعات، على عكس الدول الأخرى الأعضاء مثل قطر والإمارات التي التزمت بأكثر من ملياري دولار.





وأكد وزير الشؤون السياسية والأمنية زئيف إلكين في تصريحات إعلامية أن "لا مبرر لدفع أموال بعد تعرضنا للهجوم، ولا لتمويل إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن القرار هدأ تحفظات الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه عضوية إسرائيل إلى جانب وقطر.





وحتى الآن، جمع المجلس نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات حول التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار لكل دولة. (روسيا اليوم)

Advertisement