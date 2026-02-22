تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
اجتماع حاسم للإطار التنسيقي بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
22-02-2026
|
07:20
أفادت مصادر
عراقية
بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعًا مساء الإثنين لمناقشة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وسط دلائل على أن غالبية الأعضاء تميل إلى سحب ترشيحه والاتفاق على اسم بديل.
وأوضحت المصادر أن تحالف الإعمار والتنمية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبلغ أطرافًا سياسية بأن ترشيح المالكي يواجه اعتراضات من عناصر رئيسية داخل الإطار، إلى جانب تحفظات سياسية إقليمية ودولية، داعيًا إلى إعادة النظر في آليات اختيار المرشح بعيدًا عن المصالح الشخصية.
في موازاة ذلك، ترأس مستشار
الأمن القومي
قاسم
الأعرجي اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الوضع الأمني، بتوجيه من رئيس الوزراء، وفق بيان نقلته
وكالة الأنباء
العراقية
.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحليل انعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية في ظل المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، مؤكدا ضرورة اعتماد رؤية استباقية تتسم بالحكمة والمرونة وتوازن بين حماية
المصالح الوطنية
والحفاظ على الاستقرار. (سكاي نيوز)
