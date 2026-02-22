اجتماع حاسم للإطار التنسيقي بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

أفادت مصادر بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعًا مساء الإثنين لمناقشة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وسط دلائل على أن غالبية الأعضاء تميل إلى سحب ترشيحه والاتفاق على اسم بديل.





وأوضحت المصادر أن تحالف الإعمار والتنمية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبلغ أطرافًا سياسية بأن ترشيح المالكي يواجه اعتراضات من عناصر رئيسية داخل الإطار، إلى جانب تحفظات سياسية إقليمية ودولية، داعيًا إلى إعادة النظر في آليات اختيار المرشح بعيدًا عن المصالح الشخصية.





في موازاة ذلك، ترأس مستشار الأعرجي اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الوضع الأمني، بتوجيه من رئيس الوزراء، وفق بيان نقلته .





وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحليل انعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية في ظل المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، مؤكدا ضرورة اعتماد رؤية استباقية تتسم بالحكمة والمرونة وتوازن بين حماية والحفاظ على الاستقرار. (سكاي نيوز)

Advertisement