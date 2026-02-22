تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

السلطات الدنماركية تؤكد: غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية أميركية

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:24
السلطات الدنماركية تؤكد: غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية أميركية
أكدت السلطات الدنماركية الأحد أن  غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية خاصة وأن خدمات الرعاية الصحية فيها متاحة للجميع، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إرسال سفينة مستشفى إلى الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي والذي يطمح إلى ضمه.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن في تصريح للتلفزيون الدنماركي: "يتلقى سكان غرينلاند الرعاية الصحية التي يحتاجونها. يحصلون عليها إما داخل غرينلاند، وإذا استدعى الأمر علاجا متخصصا فيحصلون عليه في الدنمارك. لا يوجد ما يبرر مبادرة صحية خاصة هناك".

ومن دون الإشارة صراحة إلى المقترح الأمريكي، أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن "سعادتها بالعيش في بلد يضمن وصولا حرا ومتساويا إلى الرعاية الصحية للجميع، حيث لا تحدد شركات التأمين أو الثروة ما إذا كان الشخص يتلقى علاجا لائقا".

وأضافت في منشور على "فيسبوك" أن "النهج ذاته مطبّق في غرينلاند".

وكما في الدنمارك، تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية مجانا في غرينلاند، التي تدير نظامها الصحي بنفسها، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على كوادر دنماركية.

وتضم الجزيرة القطبية الشاسعة 5 مستشفيات إقليمية، ويستقبل مستشفى نوك مرضى من مختلف أنحاء الإقليم.


 
دونالد ترامب

وزير الدفاع

الجزيرة

دونالد

الثروة

فيسبوك

أمريكي

ترامب

