تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
البابا لاوون الرابع عشر: السلام في أوكرانيا لا يمكن تأجيله
Lebanon 24
22-02-2026
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
البابا لاوون الرابع عشر
الأحد أن السلام في
أوكرانيا
"لا يمكن تأجيله"، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال في رسالته الأسبوعية إلى المؤمنين في ساحة القديس
بطرس
في
الفاتيكان
"لقد مرت الآن 4 سنوات على بداية الحرب ضد أوكرانيا... كم من الضحايا، وكم من الأرواح والعائلات المحطمة، وكم من الدمار!"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وأضاف البابا: "لا يمكن تأجيل السلام، إنه أمر ملحّ يجب أن يجد مكانا له في القلوب ويُترجم إلى قرارات مسؤولة"، مجددا الدعوة إلى "التوصل بدون إبطاء إلى وقف لإطلاق النار، وليتعزز الحوار لفتح الطريق أمام السلام".
وأتت كلمة البابا بعد ساعات من هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق أوكرانية من بينها
كييف
، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الرابعة للغزو في 24 شباط/فبراير.
وأجرت كييف وموسكو وواشنطن مباحثات في الأسابيع الماضية سعيا للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، من دون أن تفلح في التوصل إلى اتفاق بعد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
22/02/2026 19:03:58
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يوجّه رسالة إلى الرئيس بري
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يوجّه رسالة إلى الرئيس بري
22/02/2026 19:03:58
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل تلقى رسالة شكر من البابا لاوون الرابع عشر والتقى سفيرة النمسا
Lebanon 24
شيخ العقل تلقى رسالة شكر من البابا لاوون الرابع عشر والتقى سفيرة النمسا
22/02/2026 19:03:58
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصلي من أجل ضحايا الاحتجاجات في إيران وسوريا
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصلي من أجل ضحايا الاحتجاجات في إيران وسوريا
22/02/2026 19:03:58
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر
الرابع عشر
فتح الطريق
الفاتيكان
أوكرانيا
واشنطن
موسكو
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: أي هجوم أميركي سيُواجَه برد دفاعي مشروع
Lebanon 24
عراقجي: أي هجوم أميركي سيُواجَه برد دفاعي مشروع
10:40 | 2026-02-22
22/02/2026 10:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا شكرًا".. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية
Lebanon 24
"لا شكرًا".. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية
10:20 | 2026-02-22
22/02/2026 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مهلة 48 ساعة أمام طهران لتقديم مقترح نووي مفصل
Lebanon 24
مهلة 48 ساعة أمام طهران لتقديم مقترح نووي مفصل
10:10 | 2026-02-22
22/02/2026 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
10:00 | 2026-02-22
22/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة اغتيال ترامب تُحبط في فلوريدا
Lebanon 24
محاولة اغتيال ترامب تُحبط في فلوريدا
09:48 | 2026-02-22
22/02/2026 09:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
16:59 | 2026-02-21
21/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
03:05 | 2026-02-22
22/02/2026 03:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:40 | 2026-02-22
عراقجي: أي هجوم أميركي سيُواجَه برد دفاعي مشروع
10:20 | 2026-02-22
"لا شكرًا".. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية
10:10 | 2026-02-22
مهلة 48 ساعة أمام طهران لتقديم مقترح نووي مفصل
10:00 | 2026-02-22
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
09:48 | 2026-02-22
محاولة اغتيال ترامب تُحبط في فلوريدا
09:18 | 2026-02-22
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 19:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24