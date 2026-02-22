البابا لاوون الرابع عشر: السلام في أوكرانيا لا يمكن تأجيله

اعتبر الأحد أن السلام في "لا يمكن تأجيله"، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال في رسالته الأسبوعية إلى المؤمنين في ساحة القديس في "لقد مرت الآن 4 سنوات على بداية الحرب ضد أوكرانيا... كم من الضحايا، وكم من الأرواح والعائلات المحطمة، وكم من الدمار!"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



وأضاف البابا: "لا يمكن تأجيل السلام، إنه أمر ملحّ يجب أن يجد مكانا له في القلوب ويُترجم إلى قرارات مسؤولة"، مجددا الدعوة إلى "التوصل بدون إبطاء إلى وقف لإطلاق النار، وليتعزز الحوار لفتح الطريق أمام السلام".



وأتت كلمة البابا بعد ساعات من هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق أوكرانية من بينها ، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الرابعة للغزو في 24 شباط/فبراير.



وأجرت كييف وموسكو وواشنطن مباحثات في الأسابيع الماضية سعيا للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، من دون أن تفلح في التوصل إلى اتفاق بعد.



