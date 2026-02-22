تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مودي يزور إسرائيل

Lebanon 24
22-02-2026 | 08:11
مودي يزور إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن نظيره الهندي ناريندرا مودي، سيصل  إلى إسرائيل يوم الأربعاء القادم، في زيارة رسمية من المتوقع أن تفضي إلى "تعاون اقتصادي ودبلوماسي وأمني أوثق". 

وقال نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي: "أشير أيضاً إلى مجال تعاون خاص آخر، وهو أننا سنعمل على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وفي الذكاء الاصطناعي، وفي مجال الحوسبة الكمومية".

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنه من المقرر أن يلقي مودي خطاباً أمام الكنيست بعد ظهر ذلك اليوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت تل أبيب، وسيزوران "ياد فاشيم" ويحضران فعالية للابتكار في القدس.

وسبق لمودي أن زار إسرائيل كرئيس للوزراء مرة واحدة في عام 2017. وقام نتانياهو بزيارة مماثلة إلى الهند في العام الذي تلاه.

 
مواضيع ذات صلة
8 دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة "أراضي دولة"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة لما تسميها "أملاك الدولة"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدين تدابير إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدين تدابير إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

مجلس الوزراء

يوم الأحد

دبلوماسي

إسرائيل

نتنياهو

Lebanon24
10:40 | 2026-02-22
Lebanon24
10:20 | 2026-02-22
Lebanon24
10:10 | 2026-02-22
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22
Lebanon24
09:48 | 2026-02-22
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22
