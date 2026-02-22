مودي يزور إسرائيل

أعلن ، ، اليوم الأحد، أن نظيره الهندي ناريندرا مودي، سيصل إلى يوم الأربعاء القادم، في زيارة رسمية من المتوقع أن تفضي إلى "تعاون اقتصادي ودبلوماسي وأمني أوثق".وقال ، في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء : "أشير أيضاً إلى مجال تعاون خاص آخر، وهو أننا سنعمل على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وفي الذكاء الاصطناعي، وفي مجال الحوسبة الكمومية".وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنه من المقرر أن يلقي مودي خطاباً أمام الكنيست بعد ظهر ذلك اليوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت ، وسيزوران "ياد فاشيم" ويحضران فعالية للابتكار في .وسبق لمودي أن زار إسرائيل كرئيس للوزراء مرة واحدة في عام 2017. وقام نتانياهو بزيارة مماثلة إلى في العام الذي تلاه.