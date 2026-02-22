مساعدات إماراتية متواصلة إلى غزة في رمضان

تواصل ، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى ضمن جهودها الإغاثية المتواصلة لدعم الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.



وشهد هذا الأسبوع دخول قوافل مساعدات محمّلة بإمدادات إغاثية متنوعة، تصدّرتها الطرود الغذائية تزامناً مع حلول شهر المبارك، إلى جانب كسوة شتوية تضمنت ملابس ومستلزمات للتدفئة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة ومساندتها في مواجهة برودة الأجواء، وفق "وام".



وبالتوازي مع الدعم الإغاثي، بحسب الوكالة، دخلت قافلة مساعدات طبية تزيد حمولتها على 30 طناً، تضم أدوية ومستلزمات طبية مخصّصة لتغطية احتياجات المختبرات الطبية والعمليات الجراحية، دعماً لـ المستشفى الميداني في والمركز الطبي الإماراتي في خان يونس، ضمن منظومة الرعاية الطبية التي توفرها لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً.



وأوضحت الوكالة أن فريق المساعدات الطبية الإماراتي يعمل في مدينة العريش على مدار الساعة على تجهيز القوافل الطبية وتنظيم شحناتها وفقاً للاحتياجات الفعلية للمستشفى الميداني والمركز الطبي، عبر إجراءات فرز وتعبئة وترتيب دقيقة تضمن توجيه الأصناف المطلوبة بشكل مباشر، وتسريع التحريك، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في إدخال المساعدات.



وأشارت إلى أن عملية "الفارس الشهم 3" "تؤكد أن استمرار إدخال القوافل خلال شهر رمضان يجسد نهج دولة الراسخ في العطاء والعمل الإنساني، وحرصها على إيصال الدعم الإغاثي والطبي بصورة منتظمة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الملحّة للأسر وتعزيز الخدمات الصحية المقدّمة للأشقاء داخل القطاع".



Advertisement