تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مساعدات إماراتية متواصلة إلى غزة في رمضان

Lebanon 24
22-02-2026 | 08:25
A-
A+

مساعدات إماراتية متواصلة إلى غزة في رمضان
مساعدات إماراتية متواصلة إلى غزة في رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن جهودها الإغاثية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وشهد هذا الأسبوع دخول قوافل  مساعدات محمّلة بإمدادات إغاثية متنوعة، تصدّرتها الطرود الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب كسوة شتوية تضمنت ملابس ومستلزمات للتدفئة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة ومساندتها في مواجهة برودة الأجواء، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام". 

وبالتوازي مع الدعم الإغاثي، بحسب الوكالة، دخلت قافلة مساعدات طبية تزيد حمولتها على 30 طناً، تضم أدوية ومستلزمات طبية مخصّصة لتغطية احتياجات المختبرات الطبية والعمليات الجراحية، دعماً لـ المستشفى الإماراتي الميداني في رفح والمركز الطبي  الإماراتي في خان يونس، ضمن منظومة الرعاية الطبية التي توفرها دولة الإمارات لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الوكالة أن فريق المساعدات الطبية  الإماراتي يعمل في مدينة العريش على مدار الساعة على تجهيز القوافل الطبية وتنظيم شحناتها وفقاً للاحتياجات الفعلية للمستشفى الميداني والمركز الطبي، عبر إجراءات فرز وتعبئة وترتيب دقيقة تضمن توجيه الأصناف المطلوبة بشكل مباشر، وتسريع التحريك، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في إدخال المساعدات.

وأشارت إلى أن عملية "الفارس الشهم 3" "تؤكد أن استمرار إدخال القوافل خلال شهر رمضان يجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء والعمل الإنساني، وحرصها على إيصال الدعم الإغاثي والطبي بصورة منتظمة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الملحّة للأسر وتعزيز الخدمات الصحية المقدّمة للأشقاء داخل القطاع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دخول مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
استثمارات ومساعدات إماراتية تعزز التنمية في إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم إماراتي للأسر المتضررة من موجة الجفاف في كينيا خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال إماراتي–أردني يشدد على حل الدولتين وإدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

العربية المتحدة

وكالة الأنباء

دولة الإمارات

الفلسطينيين

الإماراتية

الإماراتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-02-22
Lebanon24
10:20 | 2026-02-22
Lebanon24
10:10 | 2026-02-22
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22
Lebanon24
09:48 | 2026-02-22
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24