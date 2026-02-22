احتجاجات طلابية مستمرة في جامعات إيران لليوم الثاني

تواصلت الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد، وسط هتافات مناهضة للحكومة ووقوع احتكاكات بين طلاب معارضين وآخرين مؤيدين للسلطات.



وأظهرت مقاطع مصوّرة وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعات في جامعات الرئيسية، بينها جامعة أميركبير، وجامعة شريف الصناعية، وجامعة بهشتي، إضافة لجامعة طهران، وجامعة علم وصنعت، رفع خلالها الطلاب شعارات معارضة للنظام والمرشد ، بالإضافة إلى شعارات لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.



وامتدت التحركات إلى مدن أخرى، حيث شهدت جامعة فردوسي مشهد وجامعة العلوم الطبية في مشهد تجمعات مماثلة، ورفع الطلاب لافتات داعمة لاحتجاجات "دي"، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.



وفي جامعة شريف الصناعية، تحوّل تجمع لإحياء أربعينية الضحايا إلى توتر بعد تدخل عناصر مؤيدة للسلطة، ورفع بعض الطلاب علم " والشمس" التاريخي، مع ترديد شعارات مؤيدة لولي السابق في نظام الشاه رضا بهلوي، ما أثار اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.





وفي جامعة أميركبير، حدثت احتكاكات بين طلاب معارضين وأفراد من "الباسيج" الطلابي، تبادل خلالها الطرفان هتافات متعارضة، فيما شهدت جامعة خواجه نصير الدين الطوسي تجمعاً أدى إلى توتر وتحطّم زجاج داخل المبنى.





في المقابل، بثّت وسائل إعلام رسمية مشاهد لتجمعات لطلاب مؤيدين للحكومة، أقاموا صلوات جماعية داخل بعض الجامعات، بحضور منظم لعناصر محسوبة على "الباسيج"، مع تنظيم فعاليات دينية وشعارات داعمة للنظام.



وانطلقت الاحتجاجات يوم السبت مع بدء الدوام الحضوري، واستمرت في جامعات طهران ومشهد، ما يعكس تصاعد التوتر داخل الأوساط الجامعية الإيرانية، وسط انقسام واضح بين طلاب مؤيدين ومعارضين للسلطات، ودعوات متقابلة للتعبير عن المواقف السياسية داخل الجامعي.



