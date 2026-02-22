تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

احتجاجات طلابية مستمرة في جامعات إيران لليوم الثاني

Lebanon 24
22-02-2026 | 08:37
احتجاجات طلابية مستمرة في جامعات إيران لليوم الثاني
احتجاجات طلابية مستمرة في جامعات إيران لليوم الثاني photos 0
تواصلت الاحتجاجات الطلابية في عدد من الجامعات  الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد، وسط هتافات مناهضة للحكومة ووقوع احتكاكات بين طلاب معارضين وآخرين مؤيدين للسلطات.

وأظهرت مقاطع مصوّرة وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعات في جامعات طهران الرئيسية، بينها جامعة أميركبير، وجامعة شريف الصناعية، وجامعة شهيد بهشتي، إضافة لجامعة طهران، وجامعة علم وصنعت، رفع خلالها الطلاب شعارات معارضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى شعارات لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.

وامتدت التحركات إلى مدن أخرى، حيث شهدت جامعة فردوسي مشهد وجامعة العلوم الطبية في مشهد تجمعات مماثلة، ورفع الطلاب لافتات داعمة لاحتجاجات "دي"، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وفي جامعة شريف الصناعية، تحوّل تجمع لإحياء أربعينية الضحايا إلى توتر بعد تدخل عناصر مؤيدة للسلطة، ورفع بعض الطلاب علم "الأسد والشمس" التاريخي، مع ترديد شعارات مؤيدة لولي العهد السابق في نظام الشاه رضا بهلوي، ما أثار اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.


وفي جامعة أميركبير، حدثت احتكاكات بين طلاب معارضين وأفراد من "الباسيج" الطلابي، تبادل خلالها الطرفان هتافات متعارضة، فيما شهدت جامعة خواجه نصير الدين الطوسي تجمعاً أدى إلى توتر وتحطّم زجاج داخل المبنى.


في المقابل، بثّت وسائل إعلام رسمية مشاهد لتجمعات لطلاب مؤيدين للحكومة، أقاموا صلوات جماعية داخل بعض الجامعات، بحضور منظم لعناصر محسوبة على "الباسيج"، مع تنظيم فعاليات دينية وشعارات داعمة للنظام.

وانطلقت الاحتجاجات يوم السبت مع بدء الدوام الحضوري، واستمرت يوم الأحد في جامعات طهران ومشهد، ما يعكس تصاعد التوتر داخل الأوساط الجامعية الإيرانية، وسط انقسام واضح بين طلاب مؤيدين ومعارضين للسلطات، ودعوات متقابلة للتعبير عن المواقف السياسية داخل الحرم الجامعي.
