أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني احتجاجًا على الغارات الجوية

أعلنت الأفغانية اليوم الأحد أنها استدعت السفير للاحتجاج على الجوية.



وأدانت الوزارة الغارات بوصفها انتهاكا للمجال الجوي لأفغانستان،محذرة من أن باكستان ستتحمل المسؤولية عن أي عواقب.



وكانت وسائل إعلام رسمية باكستانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين محليين، أن غارات جوية باكستانية أسفرت عن مقتل 18 مدنيا، من بينهم أطفال وإصابة 6 آخرين في ولاية ننكرهار شرقي ، حسب وكالة (د ب أ) اليوم الأحد.



وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب تارار على منصة التواصل الإجتماعي (إكس) أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة الباكستانية، المعروفة أيضاً باسم تحريك طالبان باكستان، والجماعات المتحالفة معها.



وقال إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية أيضا.





Advertisement