تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:18
A-
A+
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ذكرت القناة الاسرائيلية 12 أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال متردّدًا في اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، رغم مرور أكثر من شهر على تصريحاته بأن "المساعدة في الطريق" للمتظاهرين ضد النظام في طهران.

وبحسب التقرير، هناك عدة عوامل داخلية تجعل ترامب يؤجل الحسم، أبرزها نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت معارضة واسعة في الشارع الأميركي لأي تدخل عسكري في إيران.


وأشارت القناة إلى أن نسبة كبيرة من الأميركيين، بمن فيهم ناخبون جمهوريون، تعارض شن عملية عسكرية حتى في حال تعرض المحتجين الإيرانيين للخطر.

وأضاف التقرير أن ترامب، الذي تعهّد مرارًا خلال حملاته الانتخابية بتجنّب "الحروب الخارجية" ووضع حد لما وصفها بـ"الحروب الأبدية"، يواجه ضغوطًا من قاعدته الشعبية الانعزالية، التي تظهر تحفظًا واضحًا تجاه أي مشاركة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.

كما أشار التقرير إلى وجود تباين في مواقف المحيطين بالرئيس، إذ ينصح بعض مستشاريه بعدم تنفيذ ضربة عسكرية في الوقت الحالي، مؤكدين على استخدام التهديد العسكري كورقة ضغط في المفاوضات بدلًا من الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية الداخلية، وعلى رأسها الانتخابات النصفية وخطاب "حالة الاتحاد".

ورغم ذلك، شددت القناة على أن ترامب سبق وأظهر استعدادًا لاتخاذ خطوات دراماتيكية في السياسة الخارجية، ما يجعل احتمال تنفيذ ضربة ضد إيران قائمًا، خصوصًا مع التعزيزات العسكرية الأمريكية التي أرسلت إلى المنطقة. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيّون يكشفون: لهذا السبب لم يضرب ترامب إيران حتّى الآن
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: هذه خسائر العمال الفلسطينيين بسبب الحرب والقيود الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأت الانشقاقات في إيران؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الانتخابية

الأمريكية

الإيراني

إسرائيل

قناة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-02-22
Lebanon24
10:20 | 2026-02-22
Lebanon24
10:10 | 2026-02-22
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22
Lebanon24
09:48 | 2026-02-22
Lebanon24
09:10 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24